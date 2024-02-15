Последнюю неделю в Барнауле работает мистическая выставка кукол

Последнюю неделю в Алтайском краеведческом музее работает уникальная выставка авторских кукол семьи Намдаковых «Ульгер: сказки и грезы». С самого начала она пользуется огромным спросом среди посетителей музея. Гости с удовольствием фотографируются рядом с загадочными экспонатами и оставляют трогательные отзывы.

Образ мистических красавиц создал знаменитый российский художник и скульптор Даши Намдаков, а его большая семья помогла воплотить рисунки в жизнь.

Название выставки «Ульгер» с бурятского языка означает «сказание». Каждая кукла рассказывает об особенностях бурятской культуры и хранит глубинную связь с азиатскими традициями и буддийскими притчами. Чарующие волшебницы, сильные воительницы и древние монгольские ханши завораживают зрителей изяществом и таинственностью.

В краеведческом музее представлено 20 экспонатов, всего же в семье Намдаковых выпустили в свет уже больше 100 кукол.

С момента открытия выставки ее посетило уже свыше 2550 человек.

Открытие выставки кукол семьи Намдаковых. Анна Зайкова.

Ежедневно для наших посетителей проводятся экскурсии по выставке, которые пользуются огромным спросом — в выходные дни более 120-140 человек посещают выставку! — рассказывают в краеведческом.

По субботам на базе выставки проходили мастер-классы по изготовлению кукольной броши, интересного и стильного аксессуара. Для юных посетителей разработали квест по выставке. Здесь можно узнать какие секреты скрывают куклы семьи Намдаковых и научиться понимать тайный язык искусства: кто из героев сказок умеет превращаться в птицу, на каких животных путешествуют мифические персонажи, какие музыкальные инструменты можно увидеть в их руках и многое другое.

Выставку посетил также известный художник из Республики Алтай Николай Чепоков (Таракай). Вот что он рассказал в соцсетях:

Удивила одна кукла — превращение лебедя в прекрасную девушку. А сотрудник музея рассказал кумандинскую легенду о происхождении этого народа. Интересно, что связывает Даши и эту легенду?

Открытие выставки кукол семьи Намдаковых. Анна Зайкова.

«Девушка-лебедь» впечатлила всех. Это образ, восходящий к мифологическому сюжету о тотеме-прародительнице хоринских бурят, небесной деве-лебеди Хун Шубуун. Внимательные и начитанные гости не раз справедливо замечали, что это легенда о происхождении кумандинцев.

Легенды похожи, возможно, потому что оба этноса находились определенное время под монгольским влиянием. Есть и другие народы, в сказаниях которых происхождение этноса связано с этой прекрасной птицей.

Музей получает огромное количество отзывов о выставке — как в социальных сетях, так и в книге отзывов:

Выставка бурятских кукол — уникальна по своей кропотливой работе, великолепна по исполнению, тонкий национальный колорит впечатляет невероятно!

Благодарю за прекрасное представление выставки кукол. Куклы неотразимы. Каждую деталь можно разглядывать часами, каждая мелочь важна в образе.

Невозможно высокий уровень мастерства назвать просто куклами. Они притягивают, потрясают, завораживают. При этом, они не обращают на вас никакого внимания. Живут в своем мире, погружая в него бережно и осторожно. Ювелирность исполнения в каждой детали: от гибкости руки до тонкости волоса. Можно рассматривать бесконечно.

В каждой кукле зритель увидит связь мифа и реальности и связь человека с природой. Невероятно сильной энергией древних притч и сказок будет наполнено пространство музея все дни работы экспозиции.

Выставка «Ульгер: сказки и грезы» работает в зале АГКМ на ул. Ползунова 39. Она продлится до 25 февраля 2024 года. Стоимость билетов: взрослый — 200 руб., студенты и пенсионеры — 180 руб., школьники —150 руб. Действует Пушкинская карта.

Авторские куклы «Ульгер: сказки и грезы». Источник: Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский государственный краеведческий музей».

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