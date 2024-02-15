15 февраля
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Жизнь
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Последнюю неделю в Барнауле работает мистическая выставка кукол

Последнюю неделю в Алтайском краеведческом музее работает уникальная выставка авторских кукол семьи Намдаковых «Ульгер: сказки и грезы». С самого начала она пользуется огромным спросом среди посетителей музея. Гости с удовольствием фотографируются рядом с загадочными экспонатами и оставляют трогательные отзывы.

Открытие выставки кукол семьи Намдаковых.
Открытие выставки кукол семьи Намдаковых.
Анна Зайкова.

Образ мистических красавиц создал знаменитый российский художник и скульптор Даши Намдаков, а его большая семья помогла воплотить рисунки в жизнь.

Название выставки «Ульгер» с бурятского языка означает «сказание». Каждая кукла рассказывает об особенностях бурятской культуры и хранит глубинную связь с азиатскими традициями и буддийскими притчами. Чарующие волшебницы, сильные воительницы и древние монгольские ханши завораживают зрителей изяществом и таинственностью.

В краеведческом музее представлено 20 экспонатов, всего же в семье Намдаковых выпустили в свет уже больше 100 кукол.

С момента открытия выставки ее посетило уже свыше 2550 человек.

Открытие выставки кукол семьи Намдаковых.
Открытие выставки кукол семьи Намдаковых.
Анна Зайкова.

Ежедневно для наших посетителей проводятся экскурсии по выставке, которые пользуются огромным спросом — в выходные дни более 120-140 человек посещают выставку! — рассказывают в краеведческом.

По субботам на базе выставки проходили мастер-классы по изготовлению кукольной броши, интересного и стильного аксессуара. Для юных посетителей разработали квест по выставке. Здесь можно узнать какие секреты скрывают куклы семьи Намдаковых и научиться понимать тайный язык искусства: кто из героев сказок умеет превращаться в птицу, на каких животных путешествуют мифические персонажи, какие музыкальные инструменты можно увидеть в их руках и многое другое.

Выставку посетил также известный художник из Республики Алтай Николай Чепоков (Таракай). Вот что он рассказал в соцсетях:

Удивила одна кукла — превращение лебедя в прекрасную девушку. А сотрудник музея рассказал кумандинскую легенду о происхождении этого народа. Интересно, что связывает Даши и эту легенду?

Открытие выставки кукол семьи Намдаковых.
Открытие выставки кукол семьи Намдаковых.
Анна Зайкова.

«Девушка-лебедь» впечатлила всех. Это образ, восходящий к мифологическому сюжету о тотеме-прародительнице хоринских бурят, небесной деве-лебеди Хун Шубуун. Внимательные и начитанные гости не раз справедливо замечали, что это легенда о происхождении кумандинцев.

Легенды похожи, возможно, потому что оба этноса находились определенное время под монгольским влиянием. Есть и другие народы, в сказаниях которых происхождение этноса связано с этой прекрасной птицей.

Музей получает огромное количество отзывов о выставке — как в социальных сетях, так и в книге отзывов:

Выставка бурятских кукол — уникальна по своей кропотливой работе, великолепна по исполнению, тонкий национальный колорит впечатляет невероятно!

Благодарю за прекрасное представление выставки кукол. Куклы неотразимы. Каждую деталь можно разглядывать часами, каждая мелочь важна в образе.

Невозможно высокий уровень мастерства назвать просто куклами. Они притягивают, потрясают, завораживают. При этом, они не обращают на вас никакого внимания. Живут в своем мире, погружая в него бережно и осторожно. Ювелирность исполнения в каждой детали: от гибкости руки до тонкости волоса. Можно рассматривать бесконечно.

В каждой кукле зритель увидит связь мифа и реальности и связь человека с природой. Невероятно сильной энергией древних притч и сказок будет наполнено пространство музея все дни работы экспозиции.

Выставка «Ульгер: сказки и грезы» работает в зале АГКМ на ул. Ползунова 39. Она продлится до 25 февраля 2024 года.

Стоимость билетов: взрослый — 200 руб., студенты и пенсионеры — 180 руб., школьники —150 руб. Действует Пушкинская карта.

Авторские куклы «Ульгер: сказки и грезы».
Авторские куклы «Ульгер: сказки и грезы».
Источник: Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский государственный краеведческий музей».

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