14 декабря
Промышленность Алтая
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Жизнь

Последствия пожара на шинном заводе. Когда предприятие восстановит работу

Компания «Нортек» сообщила о работах на сгоревшем предприятии. По оптимистичному прогнозу, заводы шинного можно запустить на 50% мощности уже в течении трех месяцев.

Крупный пожар произошел на предприятии в Барнауле 09.12.2022
Крупный пожар произошел на предприятии в Барнауле 09.12.2022
Анна Зайкова, altapress.ru.

Сколько человек вывели в простой?

Руководители «Нортек» и «ЯШЗ Авиа» выпустили приказ 13 декабря о введении официального статуса простоя по вине работодателя на заводах. В простой вывели 1 383 сотрудника «Нортека» и 253 сотрудника «ЯШЗ-Авиа» из персонала производственных профессий.

В связи с этим приостановили работу ряда структурных подразделений и цехов.

Сотрудникам во время простоя на предприятии будут платить в размере не менее двух третей от средней заработной платы работника, что соответствует всем требованиям трудового законодательства.

Остальных сотрудников, незадействованных в текущем производстве, направят на работу в другие цеха. Кроме того, их привлекут на ремонтно-восстановительные работы.

Крупный пожар произошел на предприятии в Барнауле 09.12.2022
Крупный пожар произошел на предприятии в Барнауле 09.12.2022
Анна Зайкова, altapress.ru.

Как будут восстанавливать предприятие?

Для восстановления деятельности предприятий планируют разделить на части пострадавший подготовительный цех и оперативно ввести в эксплуатацию уцелевшую часть. Это обеспечит работу не менее 50% мощности основного производства в течение трех месяцев.

После экспертизы пострадавшую часть цеха восстановят. Утраченное в пожаре оборудование заменят на более современное, которое увеличит мощность производства вдвое.

Как завод выполнит заказы?

Государственные заказы предприятия выполнят по договоренности о приобретении полуфабрикатов у сторонних производителей.

Крупный пожар произошел на предприятии в Барнауле 09.12.2022
Крупный пожар произошел на предприятии в Барнауле 09.12.2022
Анна Зайкова, altapress.ru.

Часть оборудования в автокамерном цехе реконструируют для самостоятельного выпуска резиновых смесей на авиашины.

«Обеспечение законности при восстановлении деятельности предприятий и введении простоя остаются на контроле органов прокуратуры Алтайского края», — сообщили в ведомстве.

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