Последствия пожара на шинном заводе. Когда предприятие восстановит работу

Сколько человек вывели в простой?
Руководители «Нортек» и «ЯШЗ Авиа» выпустили приказ 13 декабря о введении официального статуса простоя по вине работодателя на заводах. В простой вывели 1 383 сотрудника «Нортека» и 253 сотрудника «ЯШЗ-Авиа» из персонала производственных профессий.
В связи с этим приостановили работу ряда структурных подразделений и цехов.
Сотрудникам во время простоя на предприятии будут платить в размере не менее двух третей от средней заработной платы работника, что соответствует всем требованиям трудового законодательства.
Остальных сотрудников, незадействованных в текущем производстве, направят на работу в другие цеха. Кроме того, их привлекут на ремонтно-восстановительные работы.
Как будут восстанавливать предприятие?
Для восстановления деятельности предприятий планируют разделить на части пострадавший подготовительный цех и оперативно ввести в эксплуатацию уцелевшую часть. Это обеспечит работу не менее 50% мощности основного производства в течение трех месяцев.
После экспертизы пострадавшую часть цеха восстановят. Утраченное в пожаре оборудование заменят на более современное, которое увеличит мощность производства вдвое.
Как завод выполнит заказы?
Государственные заказы предприятия выполнят по договоренности о приобретении полуфабрикатов у сторонних производителей.
Часть оборудования в автокамерном цехе реконструируют для самостоятельного выпуска резиновых смесей на авиашины.
«Обеспечение законности при восстановлении деятельности предприятий и введении простоя остаются на контроле органов прокуратуры Алтайского края», — сообщили в ведомстве.
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