15 марта
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Жизнь

Пост ДПС на въезде в Республику Алтай перестал работать

Пост ДПС на въезде в Республику Алтай прекратил свою работу. Об этом рассказал региональный министр внутренних дел Дмитрий Трощилов.

права дпс
права дпс
ССО.

Вместо одного стационарного поста создали два передвижных наряда. Они будут следить за порядком на дорогах региона.

Трощилов отметил, что пост не решал проблему с пьяными водителями, которых в республике немало, и другими нарушителями ПДД.

Когда количество сотрудников ГИБДД недостаточно, чтобы обеспечить весь регион, передвижные наряды более эффективны.

Однако стационарный пост могут вернуть, если будет такая необходимость.

Ранее пьяный водитель перебросил через спину инспектора ДПС. В Нижневартовске трое молодых людей напали на двух инспекторов ДПС.

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