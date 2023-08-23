23 августа
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Жизнь

Посторонним вход воспрещен. Почему Арбитражный суд Алтайского края все чаще «секретит» дела

Арбитражный суд давно заслужил репутацию открытого и гласного учреждения, публикующего все свои решения - за редким исключением. Однако после начала украинской спецоперации закрытых судебных заседаний становится все больше. Почему секретят дела в арбитражном суде Алтайского края - в этом разбирался altapress.ru.

Секрет. Тайна.
Секрет. Тайна.
unsplash.com

Почему закрывают судебные заседания?

«Разбирательство дел в арбитражных судах открытое» - 11-я статья Арбитражно-процессуального кодекса (АПК), провозгласившая это, по-прежнему в силе.

Есть однако ситуации, когда судебное заседание по закону может быть закрыто. В первую очередь - когда может быть разглашена гостайна. Но также и коммерческая, служебная и другая охраняемая законом тайна - все это тоже оговаривает эта же статья кодекса.

Надо сказать, что случаи рассмотрения дел в закрытом режиме встречались и до начала СВО. Так, иногда закрывали заседания с участием такого оборонного предприятия как «Бийский олеумный завод» (ныне присоединившегося к «Заводу имени Свердлова»).

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
Altapress.ru

Правда, статистики засекречивания altapress.ru найти не удалось. Но закрытых дел явно стало больше - тенденция наметилась уже в конце 2021 года.

Так, до конца 2021 года altapress.ru не удалось найти ни одного закрытого судебного заседания с участием оборонного завода «Барнаултрансмаш». К концу года они появились.

Между тем, закрытое рассмотрение дела означает, что его итоговый судебный акт не будут публиковать: на его месте - пустой лист.

На что ссылаются судьи, закрывая процесс?

До начала 2022 года судьи, вводя режим секретности по ходатайству сторон, ссылались на все ту же 11-ю статью АПК. А вот в 2022 году добавилась ссылка на приказ Минобороны РФ №22.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Приказ датирован 17 января 2022. И в нем утвержден перечень сведений Вооруженных Сил РФ, подлежащих отнесению к служебной тайне в области обороны. Сам приказ, к счастью, не тайна, он опубликован. Включает этот документ, например:

  • Сведения, раскрывающие результаты ежедневного мониторинга военно-политической обстановки в мире, оперативного анализа и краткосрочных прогнозов появления (развития) угроз безопасности Российской Федерации и ее союзников сведений.
  • Сведения, раскрывающие оценку военных опасностей, военных угроз РФ, а также других угроз безопасности РФ и ее союзников и др.

Всего в этом приказе 689 позиций. Кроме того, в качестве обоснования перехода к режиму секретности суды упоминают законы «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе».

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Какие дела секретят на практике?

На практике, как правило, закрывают дела, связанные с предприятиями, выполняющими гособоронзаказ. Но не все. И не сразу.

Так, спор «Барнаултрансмаша» с «Курганским машиностроительным заводом» (с участием Рособоронэкспорта) закрыли, но лишь после нескольких месяцев открытых разбирательств.

Не сразу закрыли и заседания по иску компании «ЗМ инжиниринг» к этому же заводу. Компания требовала от него деньги по договору поставки. "Барнаултрансмаш" подал встречный иск - о расторжении договора и тоже о взыскании денег.

Иск подан в ноябре 2022 года, закрыли заседания только в мае 2023-го. При этом многие другие суды «Трансмаша» с «Курганским машзаводом» продолжают оставаться открытыми.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Закрыты и два дела по иску прокуратуры края к барнаульскому "Заводу механических прессов", который не выполнял оборонзаказ по контракту с Минобороны, а был соисполнителем и произвел оборудование для одного из оборонных заводов.

Кроме этого, секретят дела, связанные с войсковыми частями. Например, жилищно-коммунальный спор «Алейскводоканала» с предприятием «Орбита», оказывающим услуги холодного водоснабжения и водоотведения объектам спецжилфонда.

На первый взгляд, что может быть секретного в водоснабжении войсковой части? Однако, возможно, в суде могли быть разглашены сведения, раскрывающие дислокацию объединений, соединений, воинских частей (а это пункт 41 приказа Минобороны №22 о служебной тайне).

Суд. Судебные иски. Документы.
Суд. Судебные иски. Документы.
Pixabay.com

Все ли судьи могут рассматривать такие дела?

На самом деле не все. В ряде дел в Арбитражном суде Алтайского края выяснилось: судья, назначенный на дело, не имеет допуска к сведениям, составляющим гостайну. Причины отсутствия допуска судебный акт не объясняет.

Тогда в деле производится замена судьи на того, у кого этот допуск имеется.

Кстати, в начале августа президент РФ подписал закон, уточняющий ограничения допуска лиц к государственной тайне, сообщал ТАСС. Новые нормы уточняют, что под гостайной в законе подразумеваются защищаемые государством сведения, распространение которых может нанести ущерб безопасности РФ.

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