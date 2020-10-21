Постояльцы дома престарелых пожаловались Путину на принудительную изоляцию

Постояльцы дома-интерната для престарелых в Южно-Сахалинске пожаловались на принудительную изоляцию и направили обращение президенту РФ Владимиру Путину, сообщает ASTV.RU .

Пожилые россияне обратились к главе государства с просьбой помочь и не оставить их проблему без внимания.

Они рассказали, что их уже семь месяцев не выпускают из здания из-за строгого режима самоизоляции. А с 1 октября им и вовсе запрещено покидать комнаты.

Однако это не самая главная пытка. Еще хуже для них — переносить долгоиграющую стройку на территории учреждения. Старики жалуются на шум и грохот строительной техники и визг болгарок не только днем, но и ночью.

«Мы что здесь, заложники? Обращаемся ко всем здравомыслящим людям, может, кто-то услышит и сможет понять, разбудить чиновников. Освободите нас. За что над нами так издеваются? Мы, доживающие свой век, расплачиваемся за чужие, бездарные распоряжения, обернутые фантиком заботы», — обращаются к чиновникам пожилые россияне.

Как пояснило министерство соцзащиты Сахалинской области, с марта в учреждении действовал карантин, а с октября — режим обсервации из-за выявления коронавируса у некоторых постояльцев, пишет Lenta.ru. Что касается стройки, то в ведомстве заявили об ее «большом социальном значении», поскольку в регионе имеется высокая потребность в услугах учреждения в стационарной форме.