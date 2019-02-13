Пострадавшие в аэропорту Барнаула пассажиры могут получить страховые выплаты

Пассажиры, пострадавшие при посадке на самолет в Барнауле 12 февраля, имеют право на страховые выплаты по закону об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Ответственность перевозчика была застрахована в АО «АльфаСтрахование». Представители компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем. Всех пострадавших просят звонить по телефону горячей линии 8 800 333 0 999. Чтобы получить страховые выплаты, потерпевшие должны написать заявление в страховую компанию и предоставить документы. Список необходимых можно найти здесь.

Игорь Юргенс пояснил, что размер страхового возмещения пострадавших рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1164. Ее принцип действия заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение.

При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени ее сложности. Например, за перелом бедра положена выплата 80−300 тыс. рублей, за переломы конечностей — от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальная травма — ушибы или ссадины — оценивается в 1 тыс. рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей, — отмечает НССО.

Напомним, 12 февраля в барнаульском аэропорту во время посадки пассажиров на самолет «Уральских авиалиний» рейса Барнаул — Москва произошло обрушение верхней площадки автотрапа. Из-за этого несколько человек получили травмы. Трех человек госпитализировали в травматологические отделения больницы для дальнейшего наблюдения и лечения.

В социальных сетях появилось видео падения людей с трапа в барнаульском аэропорту.