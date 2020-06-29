Пострадавшим от паводка в 2018 году наконец-то выплатят компенсации

Выплаты начнутся с 29 июня. На это выделено 25 млн рублей.
Министерство социальной защиты Алтайского края также пояснило, как будут регулироваться выплаты.
1. Выплаты предоставляются пострадавшим гражданам на основании судебных решений, вступивших в законную силу;
2. Списки сформированы в зависимости от размера единовременной выплаты: 10 тыс, 50 тыс, 100 тыс рублей;
3. Документы, которые необходимо предоставить для оформления выплаты: заявление, документ, удостоверяющий личность, номер счета;
4. Пострадавшим от паводка 2018 года по поводу выплат нужно обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства.
Напомним, что в 2018 году от стихии пострадали более 25,3 тысяч граждан.
Большая часть из них, а это 24,3 тысячи жителей региона, получили компенсацию из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Остальным приходилось подтверждать свое проживание в местах подтопления и обращаться в суд.