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29 июня
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Жизнь

Пострадавшим от паводка в 2018 году наконец-то выплатят компенсации

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение об осуществлении выплат гражданам, пострадавшим в весеннем паводке 2018 года и не получившим положенных им выплат, сообщают в краевой администрации.

Паводок на Алтае 2018. Вид сверху, март.
Паводок на Алтае 2018. Вид сверху, март.
altairegion22.ru

Выплаты начнутся с 29 июня. На это выделено 25 млн рублей.

Министерство социальной защиты Алтайского края также пояснило, как будут регулироваться выплаты.

1. Выплаты предоставляются пострадавшим гражданам на основании судебных решений, вступивших в законную силу;
2. Списки сформированы в зависимости от размера единовременной выплаты: 10 тыс, 50 тыс, 100 тыс рублей;
3. Документы, которые необходимо предоставить для оформления выплаты: заявление, документ, удостоверяющий личность, номер счета;
4. Пострадавшим от паводка 2018 года по поводу выплат нужно обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Напомним, что в 2018 году от стихии пострадали более 25,3 тысяч граждан.

Большая часть из них, а это 24,3 тысячи жителей региона, получили компенсацию из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Остальным приходилось подтверждать свое проживание в местах подтопления и обращаться в суд.

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