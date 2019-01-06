Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 января -18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
53

Пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске дадут больше денег

Руководство Челябинской области решило увеличить региональные выплаты пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске до 93 млн рублей. Ранее эта сумма была 66 млн.

Дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд
Дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд
74.mchs.gov.ru

Деньги пойдут на выплаты потерявшим жилье гражданам и родственникам погибших.

Обрушение подъезда многоквартирного дома произошло в Магнитогорске рано утром 31 декабря. Вечером 3 января на месте трагедии завершилась поисково-спасательная операция.

Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Спасателям удалось спасти шесть человек, в том числе двух детей.

Пострадавшие доставлены в больницы Москвы и Челябинска. В региональном минздраве сообщали, что их состояние оценивается как стабильное.

По версии следствия, обрушение произошло из-за взрыва бытового газа.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость