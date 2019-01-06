Пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске дадут больше денег

Деньги пойдут на выплаты потерявшим жилье гражданам и родственникам погибших.
Обрушение подъезда многоквартирного дома произошло в Магнитогорске рано утром 31 декабря. Вечером 3 января на месте трагедии завершилась поисково-спасательная операция.
Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Спасателям удалось спасти шесть человек, в том числе двух детей.
Пострадавшие доставлены в больницы Москвы и Челябинска. В региональном минздраве сообщали, что их состояние оценивается как стабильное.
По версии следствия, обрушение произошло из-за взрыва бытового газа.