Пострадавшим при стрельбе в казанской гимназии предложат досрочно завершить учебный год

В мэрии Казани рассматривают вопрос о возобновлении процесса обучения в гимназии № 175.
Известно, что девятые и одиннадцатые классы продолжать учебный год очено в другой школе.
Что касается остальных учеников, им предложат несколько путей на выбор: продолжить обучение на дистанте, либо досрочно завершить учебный год.
«Если родитель считает, что для ребенка лучше завершить учебный процесс, такая возможность будет предоставлена», — сообщили в мэрии.
Власти уточнили, что для реализации второго варианта родителям необходимо будет написать заявление, преподаватели выставят ребенку итоговые оценки по текущим результатам.
Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в здании казанской гимназии № 175. В результате погибли девять человек, семь из них — дети. Госпитализированы 20 детей и четверо взрослых.
Нападавшего задержали. Свою вину он признал.