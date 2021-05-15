Пострадавшим при стрельбе в казанской гимназии предложат досрочно завершить учебный год

Учащиеся гимназии № 175 в Казани, где 11 мая произошла стрельба, могут досрочно завершить учебный год. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на мэрию Казани.

Трагедия в школе №175 в Казани.

В мэрии Казани рассматривают вопрос о возобновлении процесса обучения в гимназии № 175.

Известно, что девятые и одиннадцатые классы продолжать учебный год очено в другой школе.

Что касается остальных учеников, им предложат несколько путей на выбор: продолжить обучение на дистанте, либо досрочно завершить учебный год.

«Если родитель считает, что для ребенка лучше завершить учебный процесс, такая возможность будет предоставлена», — сообщили в мэрии.

Власти уточнили, что для реализации второго варианта родителям необходимо будет написать заявление, преподаватели выставят ребенку итоговые оценки по текущим результатам.

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в здании казанской гимназии № 175. В результате погибли девять человек, семь из них — дети. Госпитализированы 20 детей и четверо взрослых.

Нападавшего задержали. Свою вину он признал.