Власти Алтайского края отказались от идеи открыть ковидный госпиталь в «Посуда Центре»

Открыть госпиталь в «Посуда Центре» оказалось слишком дорого и долго. Это власти поняли, когда начали более подробно изучать техническое состояние здания ТЦ, прикинули масштаб работ.

Для обеспечения бесперебойной работы госпиталя к нему, помимо прочего, необходимо подвести более мощные коммуникации — тепло, холодную и горячую воду, электричество, а также смонтировать специальную систему вентиляции.

Все это требует полноценной проектной документации, ее экспертизы, что растянется на несколько месяцев, отметил зампред правительства края Игорь Степаненко.

«Предполагаемый объём расходов составит около 400 млн рублей, которые придется безвозвратно вложить в арендованный на 2−3 года у частника объект. В итоге губернатор принял решение отказаться от реализации такого проекта», — сказал Степаненко.

Пока в Барнауле не нашлось объектов, пригодных для создания временного ковидного госпиталя в короткие сроки для подготовки к третьей волне пандемии коронавируса.