Потенциально опасный астероид летит в сторону Земли

Астероид, относящийся к потенциально опасным, 21 августа приблизится к нашей планете на минимальное расстояние, ссылаясь на одно из подразделений НАСА, сообщает информагентство РИА Новости.

Астероид 2016 AJ193 сегодня приблизится к Земле на минимальное расстояние, которое составит около 3,4 млн км.

По информации американских специалистов космический объект подойдет наиболее близко в 18:10 часов по московскому времени. Его размер составляет от 400 до 1,3 тыс. м. Он будет двигаться со скоростью 26 мк в сек.

Астероид в космосе. www. nat-geo.ru

До этого в пресс-службе Московского планетария РИА Новости сообщили, что астероид не представляет для Земли угрозы. Тем не менее, никто не отрицает его потенциальную опасность.

За всю историю наблюдений за объектами, отметили в планетарии, подобные астероиды пролетали мимо Земли и на меньших расстояниях.

Для сравнения: астероид пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 3,4 млн км, при этом, Луна расположена в 380 тыс. км.