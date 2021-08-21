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Жизнь

Потенциально опасный астероид летит в сторону Земли

Астероид, относящийся к потенциально опасным, 21 августа приблизится к нашей планете на минимальное расстояние, ссылаясь на одно из подразделений НАСА, сообщает информагентство РИА Новости.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

Астероид 2016 AJ193 сегодня приблизится к Земле на минимальное расстояние, которое составит около 3,4 млн км.

По информации американских специалистов космический объект подойдет наиболее близко в 18:10 часов по московскому времени. Его размер составляет от 400 до 1,3 тыс. м. Он будет двигаться со скоростью 26 мк в сек.

Астероид в космосе.
Астероид в космосе.
www. nat-geo.ru

До этого в пресс-службе Московского планетария РИА Новости сообщили, что астероид не представляет для Земли угрозы. Тем не менее, никто не отрицает его потенциальную опасность.

За всю историю наблюдений за объектами, отметили в планетарии, подобные астероиды пролетали мимо Земли и на меньших расстояниях.

Для сравнения: астероид пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 3,4 млн км, при этом, Луна расположена в 380 тыс. км.

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