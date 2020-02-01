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Жизнь

Потепление до -2 градусов: какой будет погода на выходных в Алтайском крае

В Алтайском крае на выходных, 1 и 2 февраля, прогнозируют спокойную погоду без осадков. Местами по югу столбик термометра покажет -2 градуса. На дорогах возможна гололедица, сообщает алтайский ЦГМС.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае в субботу, 1 февраля:

днем:

  • -13…-18 градусов, в предгорьях местами −5…−10 градусов,
  • без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица,
  • ветер восточный, 2−7 м/с.

Погода в Алтайском крае в воскресенье, 2 февраля:

ночью:

  • -20…-25 градусов, местами по западу −14…−19 градусов,
  • без осадков, в утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица,
  • ветер юго-восточный, 2−7 м/с.

днем:

  • -10…-15 градусов, местами по югу −2…−7 градусов,
  • без осадков, в утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица,
  • ветер юго-восточный, 2−7 м/с, местами по западу порывы до 12 м/с.

Погода в Барнауле в субботу, 1 февраля:

днем:

  • -14…-16 градусов,
  • без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах гололедица,
  • ветер восточный, 2−7 м/с.

Погода в Барнауле в воскресенье, 2 февраля:

ночью:

  • -21…-23 градусов,
  • без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах гололедица,
  • ветер юго-восточный, 2−7 м/с.

днем:

  • температура −12…−14 градусов,
  • без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах гололедица,
  • ветер юго-восточный, 2−7 м/с.
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