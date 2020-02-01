Потепление до -2 градусов: какой будет погода на выходных в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае в субботу, 1 февраля:
днем:
- -13…-18 градусов, в предгорьях местами −5…−10 градусов,
- без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица,
- ветер восточный, 2−7 м/с.
Погода в Алтайском крае в воскресенье, 2 февраля:
ночью:
- -20…-25 градусов, местами по западу −14…−19 градусов,
- без осадков, в утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица,
- ветер юго-восточный, 2−7 м/с.
днем:
- -10…-15 градусов, местами по югу −2…−7 градусов,
- без осадков, в утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица,
- ветер юго-восточный, 2−7 м/с, местами по западу порывы до 12 м/с.
Погода в Барнауле в субботу, 1 февраля:
днем:
- -14…-16 градусов,
- без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах гололедица,
- ветер восточный, 2−7 м/с.
Погода в Барнауле в воскресенье, 2 февраля:
ночью:
- -21…-23 градусов,
- без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах гололедица,
- ветер юго-восточный, 2−7 м/с.
днем:
- температура −12…−14 градусов,
- без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах гололедица,
- ветер юго-восточный, 2−7 м/с.