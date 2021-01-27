Потепление до +5 градусов нагрянуло в Алтайский край. Но скоро снова похолодает

Резкое потепление начинается в Алтайском крае в среду, 27 января. Местами по югу региона в течение трех дней ожидаются даже положительные температуры воздуха.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, наш регион в ближайшие дни окажется под влиянием атмосферных фронтов северо-западного циклона.

Вместе с повышением температур в крае ожидаются погодные условия, близкие к неблагоприятным — усилится ветер, пройдут снегопады разной интенсивности, местами возможны метели, на дорогах прогнозируется гололедица.

Ночные температуры будут балансировать в диапазоне −8…−25 градусов, а вот в светлое время суток в ближайшие три дня в крае будет −1…−8 градусов.

Сосульки , оттепель. CC0

При этом по югу края ожидаются оттепели до +2…+5 градусов.

Впрочем, уже в субботу, 30 января, в крае прогнозируется похолодание и местами в ночные часы столбики термометров могут показать до -30 градусов.

Однако речи о 40-градусных морозах в данном случае не идет, да и сам период похолодания также сменится потеплением в первых числах февраля.