Потепление до +6 градусов придет в Алтайский край

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, начиная со вторника, на районы края будут оказывать влияние западные циклоны.

Вместе с ними придет потепление. В ближайшие трое суток ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, гололёдные явления, метели. На дорогах местами гололедица.

Дневные температуры воздуха будут балансировать в диапазоне −3…+3 градуса, а в четверг, 6 февраля в предгорьях может потеплеть до +6 градусов.

Ночные температуры будут более типичны для зимы. В темное время суток в крае ожидается −5…−10 градусов, местами до -16 градусов.

При этом, как предупреждают в региональном Гидрометцентре, к выходным погода может измениться в худшую сторону — потепление будет нарастать, а вместе с этим усилится ветер и осадки.

На выходных местами по краю прогнозируют дождь.