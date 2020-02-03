Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 февраля -16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Потепление до +6 градусов придет в Алтайский край

Волна потепления начинается в Алтайском крае после нескольких дней достаточно морозной погоды.

Оттепель.
Оттепель.
Михаил Хаустов

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, начиная со вторника, на районы края будут оказывать влияние западные циклоны.

Вместе с ними придет потепление. В ближайшие трое суток ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, гололёдные явления, метели. На дорогах местами гололедица.

Дневные температуры воздуха будут балансировать в диапазоне −3…+3 градуса, а в четверг, 6 февраля в предгорьях может потеплеть до +6 градусов.

Ночные температуры будут более типичны для зимы. В темное время суток в крае ожидается −5…−10 градусов, местами до -16 градусов.

При этом, как предупреждают в региональном Гидрометцентре, к выходным погода может измениться в худшую сторону — потепление будет нарастать, а вместе с этим усилится ветер и осадки.

На выходных местами по краю прогнозируют дождь.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость