Потепление до +15 идет в Алтайский край

Календарная весна в Алтайском крае начнется с плюсовых температур. 1 марта по краю будет до +5 градусов, а 2 марта в некоторых районах потеплеет до +15 градусов, сообщает региональный ЦГМС.

29 февраля

В отдельных районах края еще пройдет небольшой, местами по востоку умеренный снег, мокрый снег. Температура ночью составит −3… −8 градусов, в предгорьях до -15. Днем будет −1… +4 градуса.

Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле ночью будет −4… −6 градусов, днем 0. +2. Небольшой, утром умеренный снег и мокрый снег.

Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

1 марта

По краю ночью температура составит −5… −10 градусов, в предгорьях до -16 градусов. Днем 0… +5 градусов.

По востоку местами небольшой снег, а днем осадки прекратятся.

Сосульки , оттепель. CC0

В Барнауле ночная температура −7… −9 градусов, днем будет +1… +3.

Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

2 марта

Ночью в крае −3… −8 градусов, местами температура понизится до -15. Днем ожидается +2… +7 градусов, в предгорьях до +15. Без осадков.

В Барнауле ночью синоптики обещают −6… −8 градусов, днем +4… +6 градусов и также без осадков.

Ветер южный, 3−8 м/с.