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Жизнь

Потепление и сильный ветер. Какая погода будет в Алтайском крае 17 марта

В Алтайском крае ночью 17 марта сохраняется штормовое предупреждение. Какая будет погода в целом сообщает региональный гидрометцентр.

Зима, метель, снег.
Зима, метель, снег.
pixabay.com

Погода в Алтайском крае

Ночью в регионе сохранится штормовое предупреждение. Температура -2,-7 гр.

Небольшой, местами умеренный и сильный снег, мокрый снег. Также местами метели, гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

Ветер юго-западный, 10-15 м/с, порывы до 20 м/с, местами порывы 25-28 м/с.

Днем заметно потеплеет. Температура -1,+4 гр.

В большинстве районов небольшой снег, мокрый снег, дождь, местами метели, гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Погода в Барнауле

В краевой столице ночью ветер будет слабее. Юго-западный, 10-15 м/с, порывы до 20 м/с.

Температура от -3 до -5 градусов. Осадки в виде снега, мокрого снега, метели, возможны гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

Днем температура составит -1,+1 гр. В первой половине дня небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

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