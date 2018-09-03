Синоптики: в Алтайском крае потеплеет, но ненадолго

В Алтайском крае в течение недели с 3 по 9 сентября на смену дождям придет потепление. Однако солнечные дни продержатся недолго, рассказали altapress.ru в алтайском ЦГМС.

4 сентября в восточных районах Алтайского края сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями. Ночью воздух прогреется до +2…+7. Днем столбик термометра покажет +13…+18.

Уже 5 и 6 сентября всю территорию региона охватит антициклон. В Алтайском крае наступит спокойная погода, без осадков. Ночью будет от 0 до +5, но местами в северных и предгорных районах ожидают заморозки на почве до -3. Днем 5 сентября будет +14…+19.

Затем с каждым днем температура будет повышаться на 1−3 градуса. Дополнительную порцию тепла в пятницу, 7 сентября, в районы Алтайского края принесет южный циклон. Ночью будет +1…+9, а днем воздух прогреется до +17…+25.

Тепло продержится недолго. Уже 8 сентября с прохождением атмосферных фронтов погода испортится. В субботу в некоторых районах Алтайского края возможен дождь, ожидается усиление ветра и грозы. Температура воздуха понизится на 5−7 градусов.

Синоптики отмечают, что пока говорить о бабьем лете рано. Оно начинается с 14 сентября. Спокойная погода может установиться в Алтайском крае на следующей неделе.