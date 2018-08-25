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25 августа
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Синоптики пересмотрели «холодный» прогноз на сентябрь в Алтайском крае

Среднемесячная температура в сентябре будет в районе нормы, следует из нового прогноза Алтайского ЦГМС. Ранее Росгидромет сообщал, что сентябрь в Алтайском крае будет холоднее нормы.

Женщина и осень.
Женщина и осень.
СС0

По уточненному прогнозу, средняя температура составит +7…+12 градусов. В первой и второй декадах ожидаются колебания температуры ночью от +9…+14 до +1…+6. Местами будут заморозки до 0…-3. Дневная температура будет варьироваться от +21…26 (в юго-западных районах +31) до +7…+12.

В третьей декаде ночная температура снизится до −2…+3, днем до +4…+9.

Объем осадков будет в районе нормы, по юго-востоку — больше нормы. В Большинство дней второй и третьей декад ожидаются дожди и грозы. В конце месяца возможен мокрый снег.

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