Синоптики пересмотрели «холодный» прогноз на сентябрь в Алтайском крае

Среднемесячная температура в сентябре будет в районе нормы, следует из нового прогноза Алтайского ЦГМС. Ранее Росгидромет сообщал , что сентябрь в Алтайском крае будет холоднее нормы.

По уточненному прогнозу, средняя температура составит +7…+12 градусов. В первой и второй декадах ожидаются колебания температуры ночью от +9…+14 до +1…+6. Местами будут заморозки до 0…-3. Дневная температура будет варьироваться от +21…26 (в юго-западных районах +31) до +7…+12.

В третьей декаде ночная температура снизится до −2…+3, днем до +4…+9.

Объем осадков будет в районе нормы, по юго-востоку — больше нормы. В Большинство дней второй и третьей декад ожидаются дожди и грозы. В конце месяца возможен мокрый снег.