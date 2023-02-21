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Жизнь

Потепление на пороге. Погода 21 февраля в Алтайском крае

Местами небольшой мокрый снег, гололед. В алтайском гидрометцентре рассказали, какая погода будет 21 февраля.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае

Ночью температура опустится до минус 18 градусов, местами до минус 12. Возможен небольшой ночной снегопад. Ветер южный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем существенно потеплеет до минус пяти, местами до плюс пяти. В утренние часы вероятны изморозь и туман. Местами небольшой мокрый снег, возможен гололед.

На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер южный 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

Температура ночью в Барнауле составит до минус 12 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 2−7 м/с.

Днем потеплеет до минус двух. Вечером небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный днем 3−8 м/с.

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