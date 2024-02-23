23 февраля
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Жизнь

Потеря контроля, удача, прилив энергии: как микролуние 24 февраля повлияет на людей

Последнее полнолуние зимы наступит 24 февраля. Также в эту ночью земляне смогут наблюдать микролуние. Altapress.ru расскажет о приметах этой ночи и ее возможной опасности.

Полнолуние. Лунный закат на орбите.
Полнолуние. Лунный закат на орбите.
Сайт космонавта Олега Артемьева

Микролунием явление назвали из-за сильно отдаленности Луны от Земли. Мы будем видеть ее очень маленькой.

Луна не будет оказывать на людей сильного влияния. Однако многие заметят у себя повышенный оптимизм, увеличение энергии и сил, другие — безрассудство и потерю контроля.

Лев или Дева

Ведическая астрология говорит, что полнолуние будет в знаке Льва. Это благоприятный знак, во всех делах людей будет сопровождать удача. Полнолуние пройдет до 15:00 мск 24 февраля.

При этом в западной астрологии пик полной луны будет засчитываться лишь в 15:30 по московскому времени, то есть светило округлится уже в знаке зодиака Дева. Созвездие отвечает за аналитику, создание систем, здоровье, питание, служение.

Предосторожность при микролунии

При управлении транспортными средствами нужно соблюдать повышенное внимание. Именно в этот период происходит большое количество автокатастроф.

Люди могут страдать от бессонницы, появятся раздражительность и эмоциональность. Не стоит употреблять алкоголь.

Снежная или Расцветающая Луна

В Китае микролуние называют Расцветающей Луной, его связывают с весенним пробуждением природы. В северной Америке — снежной. В этот период на континенте валит снег.

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