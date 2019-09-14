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Жизнь

Потерявшаяся собака четыре года ждала хозяев в Таиланде

В Таиланде собака потерялась на заправке и четыре года ждала своих хозяев, пишут «Известия» со ссылкой на AsiaOne.

Автомобиль. Собака. Поездка
Автомобиль. Собака. Поездка
СС0

Все эти годы пес бродил вдоль дороги. Женщина заметила бездомное животное и начала его подкармливать. Она даже пыталась приютить пса у себя, однако тот возвращался к обочине и продолжал ждать хозяина.

Тайцы распространили фотографии собаки в соцсетях. Вскоре одна семья вышла на связь и прислала старое объявление о пропаже.

Позже владелец собаки объяснил, что четыре года назад приехал навестить родных. Пес исчез, когда он заправлял автомобиль. Мужчина предполагает, что собака могла чем-то увлечься и выпрыгнуть из салона.

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