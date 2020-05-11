Потерявших работу из-за коронавируса приглашают в «Мария-Ра»: кассиры, продавцы и уборщицы

Ряд томских сетевых ритейлеров начал активный набор персонала, сообщили изданию в региональном департаменте труда и занятости населения.
К примеру, томское отделение алтайской сети «Мария-Ра» открыло новые вакансии — примут на работу кассиров-продавцов, продавцов и уборщиц.
В компании отмечают, что заинтересованы «в повышении трудовой занятости жителей нашего города и готова оказать помощь в предоставлении рабочих мест тем, кто в них нуждается».
В сети предлагают трудоустройство сотрудникам томских компаний, «которые по той или иной причине оказались не задействованы в работе» или попали под сокращение.
Согласно базе вакансий службы занятости населения, включающей более 1100 позиций, в Томской области сейчас наиболее востребованы водители, охранники, военнослужащие и уборщики.
Напомним, ранее именно профессию водителя назвали самой востребованной в условиях пандемии.
Также, по данным службы занятости, томские работодатели ищут врачей различных специализаций, медсестер, инженеров, воспитательниц и продавцов.
Кроме того, вырос спрос в сфере общепита — в связи с открытием новых производств активно набирают персонал две местные крупные компании, открывшие более 60 вакансий.