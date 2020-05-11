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Жизнь

Потерявших работу из-за коронавируса приглашают в «Мария-Ра»: кассиры, продавцы и уборщицы

В Томске ритейлеры набирают персонал на фоне кризиса, с которым столкнулись местные жители во время пандемии коронавируса, пишет «Томский обзор».

"Мария-Ра". Продуктовый магазин.
"Мария-Ра". Продуктовый магазин.
Дмитрий Лямзин.

Ряд томских сетевых ритейлеров начал активный набор персонала, сообщили изданию в региональном департаменте труда и занятости населения.

К примеру, томское отделение алтайской сети «Мария-Ра» открыло новые вакансии — примут на работу кассиров-продавцов, продавцов и уборщиц.

В компании отмечают, что заинтересованы «в повышении трудовой занятости жителей нашего города и готова оказать помощь в предоставлении рабочих мест тем, кто в них нуждается».

В сети предлагают трудоустройство сотрудникам томских компаний, «которые по той или иной причине оказались не задействованы в работе» или попали под сокращение.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
CC0

Согласно базе вакансий службы занятости населения, включающей более 1100 позиций, в Томской области сейчас наиболее востребованы водители, охранники, военнослужащие и уборщики.

Напомним, ранее именно профессию водителя назвали самой востребованной в условиях пандемии.

Также, по данным службы занятости, томские работодатели ищут врачей различных специализаций, медсестер, инженеров, воспитательниц и продавцов.

Кроме того, вырос спрос в сфере общепита — в связи с открытием новых производств активно набирают персонал две местные крупные компании, открывшие более 60 вакансий.

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