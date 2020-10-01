Потомок «врага народа» отсудил у алтайской ФСБ личное дело прадеда

Житель Кемерова Александр Котенков через суд потребовал у УФСБ по Алтайскому краю дело своего прадеда Ивана Гудкова. Процесс завершился в пользу истца. Суд впервые в России обязал ФСБ выдать личное дело репрессированного, но так и не реабилитированного человека, пишет «Коммерсант».

Ивана Гудкова расстреляли как «врага народа» по «политической» статье 58−2 УК РСФСР (вооруженное восстание против советской власти) в 1930 году.

Родственники Александра Котенкова по линии матери жили в селе Коробейниково и попали под алтайское восстание кулаков в 1931 году. Людей выслали за 600 км — в село Нарым Томской области.

«Позже семья была реабилитирована, даже прадед, но как кулак, а не как враг народа. Я хочу его полностью реабилитировать. Я еще даже не знаю, за что он был обвинен по 58-й статье. Когда получу дело, то смогу обжаловать отказ в реабилитации», — рассказал Котенков.

В ФСБ не выдают дела, ссылаясь на п. 5 «Положения о порядке доступа к материалам, хранящимся в госархивах и архивах госорганов РФ, прекращенным уголовным и административным делам в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также фильтрационно-проверочным делам».

В июле 2019 года Верховный суд обязал МВД России, где хранилось архивное дело, выдать его для ознакомления внуку расстрелянного — петербуржцу Георгию Шахету. После этого суды начали вставать на сторону родственников репрессированных.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Это касалось только исков к МВД.

На судебном процессе представители УФСБ по Алтайскому краю также ссылались на пятый пункт положения. Истец же утверждал, что пункт 5 положения не регулирует доступ к делам нереабилитированных, а федеральный закон «Об архивном деле» разрешает всем знакомиться с делами, с момента создания которых прошло более 75 лет, пишет издание.

В итоге суд удовлетворил требование Котенкова и обязал краевое УФСБ предоставить ему личное дело прадеда.

«Решение по иску господина Котенкова стало первой победой», — заключила юрист международного общества «Мемориал» Марина Агальцова.

Ранее сообщалось, что прокуратура спустя 74 года пересмотрела уголовное дело в отношении жителя Алтайского края, арестованного за побег из трудовой армии.