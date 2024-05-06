Потому что «Гладиолус». Как барнаульский семейный бренд покоряет Алтай необычными платьями и костюмами

Воздушные платья, яркие леопардовые комбинезоны и костюмы в русских традициях — все это можно встретить в коллекциях барнаульского дизайнера Натальи Звягиной. Она — автор семейного бренда «Гладиолус» и творит в стиле «прет-а-порте». Дизайнер рассказала, как от простой торговли на бийском базаре пришла к высокой моде, и во сколько ей обходится создание одного костюма.

Из палатки на подиум

Впервые мы познакомились с Натальей и ее дочерью Софьей на Altay fashion week - 2024. Девушки были соорганизаторами фестиваля и помогали в проведении одного из масштабных модных событий на Алтае.

Для Натальи и Софьи это была уже вторая неделя моды. В прошлом году их коллекция в стиле «прет-а-порте» одержала победу - тогда же о них узнал и весь Алтайский край. Яркие и необычные образы поразили воображение местных модельеров. В них угадывались и юбки 60-х годов, и русско-народные мотивы, и даже алтайский фольклор.

Собственный бренд появился у Натальи недавно, но с модой она знакома уже давно. Начинала будущий дизайнер еще в 1990-х годах с небольшой палатки одежды на бийском базаре. Наталья была одной из первых, кто привозил одежду из-за границы: Китая, Польши, Венгрии и Турции.

«Все эти истории про переодевания на картоночках - все это про нас, — улыбается она. — В 6 утра я уже была на базаре, с сумками вещей и самодельной примерочной. И мне это очень нравилось. Ведь я уже тогда могла видеть, насколько качественной и красивой может быть одежда».

Качество — вещь дорогая

Помимо одежды Наталья успела поработать в разных сферах торговли: лицензионных дисков, бижутерии, канцелярии и даже элитного табака. К моде предпринимательница вернулась только в 2020 году, когда пандемия коронавируса заставила всех сидеть в своих домах.

Разбирая вещи, Наталья обнаружила большие запасы различной ткани, и образы начали один за другим зарождаться в ее голове. Но вот как воплотить их в жизнь — оставалось серьезной задачкой для дизайнера.

«По образованию я учитель труда и черчения. То есть начертить я смогу, но совсем не так, как это нужно в швейном деле, — объясняет героиня. — Ведь ткань - не твердый материал, она изменяется, когда ложится на тело человека, и это важно учитывать. Но мне представить такое самой сложно».

Коллекция Натальи Звягиной Altapress.ru

По этой причине свои коллекции Наталья создает в команде с конструктором-модельером и швеями. Обходится это весьма недешево. Один только наряд может выйти в 56 тыс. рублей. Но такая сумма, по мнению Натальи, необходимость, если хочешь, чтобы одежда выглядела на модели хорошо:

«Вот почему одна вещь сидит хорошо, а другая словно висит, как мешок? Все дело в качестве работы. Хорошая ткань, правильный крой и ручной труд - все это стоит немалых сил и затрат. Но дарит качественную вещь. А более дешевая одежда, которую можно встретить сейчас в магазинах - это не мода, а просто экономия».

Сегодня создавать образы Наталье помогает дочь Софья. Она отучилась на курсе «Приемы цифровой визуализации в фэшн-индустрии» в АлтГУ — это был приз за победу на Алтайской неделе моды-2023.

Коллекция Натальи Звягиной Altapress.ru

Дело для души

Но мало просто создать красивую вещь – нужно, чтобы ее увидели остальные. В этом Наталье помогла Маргарита Пикалина, организатор Altay fashion week. Героиня рассказывает, что она не только пригласила ее поучаствовать в конкурсе дизайнеров, но и предоставила моделей из своего агентства.

На конкурсе дизайнеров Наталья вместе с дочерью одержала победу. И вскоре они стали получать приглашения на различные модные показы. На них дизайнер познакомилась с новыми людьми и обрела полезные связи. «Каждый новый человек – это новая возможность», - отмечает героиня.

При этом уходить в массовое производство Наталья пока не планирует. Мода для нее — скорее любимое хобби.

«Каждая вещь уникальна, и в редких случаях я могу продать ее, но только, если она уже была на показах», - отмечает она.

Предпринимательница допускает, что в будущем может открыть экспериментальный цех по пошиву эксклюзивных модных платьев. Но пока в планах продолжать заниматься любимым делом и развивать моду на Алтае.

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