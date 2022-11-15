Повар из Барнаула принял участие в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница»

30-летний шеф-повар из Барнаула Артем Агафонов принял участие в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница», сообщает Barnaul 22 .

Именитые шефы Константин Ивлев и Ренат Агзамов отметили блюда барнаульца. Им понравился печеный перец, который приготовил Агафонов, а про блинный торт Агзамов сказал, что это «лучший из всех, что он пробовал».

Состязание проходило в три этапа. Барнаулец прошел каждый из них и попал в команду Ивлева, но в финал «Битвы шефов» ему пройти не удалось.

В комментариях горожане отметили, что мужчина работает в ресторане «Ясная поляна» шеф-поваром.

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