15 ноября
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Жизнь

Повар из Барнаула принял участие в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница»

30-летний шеф-повар из Барнаула Артем Агафонов принял участие в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница», сообщает Barnaul 22.

"Битва шефов".
"Битва шефов".
Barnaul22.

Именитые шефы Константин Ивлев и Ренат Агзамов отметили блюда барнаульца. Им понравился печеный перец, который приготовил Агафонов, а про блинный торт Агзамов сказал, что это «лучший из всех, что он пробовал».

Состязание проходило в три этапа. Барнаулец прошел каждый из них и попал в команду Ивлева, но в финал «Битвы шефов» ему пройти не удалось.

В комментариях горожане отметили, что мужчина работает в ресторане «Ясная поляна» шеф-поваром.

Ранее в маленьком алтайском поселке прошел мясной фестиваль.

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