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Жизнь

Поведение пернатых расскажет, какой будут пасхальные дни и лето

8 марта - Международный женский день, народный праздник Поликарпов день и церковный Обретение мощей Матроны Московской. Altapress.ru рассказывает о приметах этого дня.

Синица. Птица.
Синица. Птица.
СС0

Народные приметы в Поликарпов день

  • Паук в доме сплел паутину — в семью придет счастье. Желательно паутину, сплетенную в этот день, не снимать до самой Пасхи.
  • Сороки стараются быть ближе к домам — к холоду и морозам.
  • Снег — на Пасху будет холодно.
  • Сухой день, без осадков — на Пасху дождя не будет.
  • Птицы вьют гнезда на солнечной стороне деревьев или домов — лето предстоит холодное.
  • Синицы распелись — к теплу.
  • Массовый прилет птиц — весна ранняя, а год окажется богатым на урожай.

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