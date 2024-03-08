Поведение пернатых расскажет, какой будут пасхальные дни и лето

Народные приметы в Поликарпов день
- Паук в доме сплел паутину — в семью придет счастье. Желательно паутину, сплетенную в этот день, не снимать до самой Пасхи.
- Сороки стараются быть ближе к домам — к холоду и морозам.
- Снег — на Пасху будет холодно.
- Сухой день, без осадков — на Пасху дождя не будет.
- Птицы вьют гнезда на солнечной стороне деревьев или домов — лето предстоит холодное.
- Синицы распелись — к теплу.
- Массовый прилет птиц — весна ранняя, а год окажется богатым на урожай.
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