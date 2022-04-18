Повышенный уровень загрязнения воздуха зафиксировали в Алтайском крае

В Алтайском крае фиксируют повышенный общий уровень загрязнения воздуха, говорится на сайте краевого ЦГМС.

В Барнауле больше всего уровень примесей (взвешенные вещества) повысился в Центральном районе. Также выросло содержание диоксида азота и фенола в Индустриальном.

В Бийске вырос уровень примесей в районе коммунального моста.

Завтра, 19 апреля, погода уже не будет способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе, а уровень загрязнения ожидается низкий, обещают синоптики.

Как писал altapress.ru, с утра 18 апреля в Барнауле стоит дымка из-за возгораний сухой травы. Опасно ли это — рассказываем в разборе.