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Жизнь

Пояс Пресвятой Богородицы. Что категорически запрещено делать 13 сентября, чтобы не накликать беду

13 сентября православные отмечают Положение Пояса Пресвятой Богородицы. В этот день нужно трудиться, но ни в коем случае нельзя сквернословить и обижаться.

Покров Пресвятой Богородицы. Икона
Покров Пресвятой Богородицы. Икона
СС0

История праздника

Церковный праздник 13 числа посвящен Положению Пояса Пресвятой Богородицы в Халкопратийскую церковь. Она располагалась в Константинополе.

Пояс — часть одежды, которую Дева Мария носила всю жизнь. Его считают чудотворным и почитают христиане разных религиозных течений.

Что запрещено на Положение Пояса Пресвятой Богородицы

Нельзя:

Обижать и обижаться. Ссоры и конфликты в этот день лучше утихомирить;

Измена. Ревность. Ссора.
Измена. Ревность. Ссора.
Открытые источники в Интернете

Сквернословить. 13 сентября оскорбления — то, из-за чего Богоматерь лишает людей своего покровительства;

Завязывать узлы на веревках, ремнях, лентах;

Пить спиртное. По поверью, Дева Мария не терпела пьяниц;

Входить в интимную связь.

Работа в офисе.
Работа в офисе.
pixabay.com

Лучше всего провести православный праздник за праведным трудом, работой. Так выразить почтение к Богородице удастся лучше всего.

Народные приметы на 13 сентября

  • Туман на восходе солнца — к безветренной погоде;
  • Исчезли пауки — к дождю;
  • Куры гуляют по двору во время дождя — будет тепло.
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