Пояс Пресвятой Богородицы. Что категорически запрещено делать 13 сентября, чтобы не накликать беду

История праздника
Церковный праздник 13 числа посвящен Положению Пояса Пресвятой Богородицы в Халкопратийскую церковь. Она располагалась в Константинополе.
Пояс — часть одежды, которую Дева Мария носила всю жизнь. Его считают чудотворным и почитают христиане разных религиозных течений.
Что запрещено на Положение Пояса Пресвятой Богородицы
Нельзя:
Обижать и обижаться. Ссоры и конфликты в этот день лучше утихомирить;
Сквернословить. 13 сентября оскорбления — то, из-за чего Богоматерь лишает людей своего покровительства;
Завязывать узлы на веревках, ремнях, лентах;
Пить спиртное. По поверью, Дева Мария не терпела пьяниц;
Входить в интимную связь.
Лучше всего провести православный праздник за праведным трудом, работой. Так выразить почтение к Богородице удастся лучше всего.
Народные приметы на 13 сентября
- Туман на восходе солнца — к безветренной погоде;
- Исчезли пауки — к дождю;
- Куры гуляют по двору во время дождя — будет тепло.