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Жизнь

Появилось видео экстремальной посадки Су-57 в Жуковском

Видеозапись необычного способа приземления новейшего российского истребителя Су-57 появилась в сети.

Истребители пятого поколения Су-57.
Истребители пятого поколения Су-57.
kremlin.ru

На короткой записи, сделанной на аэродроме в Жуковском, самолет заходит на посадку. Однако тормозные парашюты раскрываются еще до того, как происходит касание с поверхностью.

«В обычном режиме, если тормозной парашют по той или иной причине вышел до обжатия стоек шасси, он автоматически сбрасывается», — рассказали эксперты «Российской газеты».

В данном случае подобный экстремальный способ посадки, скорее всего, является частью авиашоу, к которому готовятся пилоты. Возможно, именно поэтому автоматика сброса тормозной системы была выключена.

В настоящее время военные летчики отрабатывают в Жуковском элементы воздушного шоу, которое состоится в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019, пишет ura.ru.

Открытие состоится 27 августа.

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