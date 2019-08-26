Появилось видео экстремальной посадки Су-57 в Жуковском

На короткой записи, сделанной на аэродроме в Жуковском, самолет заходит на посадку. Однако тормозные парашюты раскрываются еще до того, как происходит касание с поверхностью.

«В обычном режиме, если тормозной парашют по той или иной причине вышел до обжатия стоек шасси, он автоматически сбрасывается», — рассказали эксперты «Российской газеты».

В данном случае подобный экстремальный способ посадки, скорее всего, является частью авиашоу, к которому готовятся пилоты. Возможно, именно поэтому автоматика сброса тормозной системы была выключена.

В настоящее время военные летчики отрабатывают в Жуковском элементы воздушного шоу, которое состоится в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019, пишет ura.ru.

Открытие состоится 27 августа.