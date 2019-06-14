Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 июня 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Появилось видео, в котором котята из приюта рисуют картины

Основательница американского приюта для кошек Эшли Дэй придумала необычный способ привлечь внимание к проблеме бездомных животных — она предложила своим подопечным котятам заняться творчеством.

Лапки кошки.
Лапки кошки.
СС0

Сотрудники приюта клали на пол холсты, а рядом разливали безопасную цветную краску на водной основе. Бегая за мячиками и мышками, котята наступали в краску и на холст, тем самым создавая картины из отпечатков своих лап.

Краска безопасна для животных. Но сотрудники внимательно следили, чтобы котята не слизывали ее и через несколько минут после рисования малышей тщательно купали.

Сотрудники приюта говорят, что не злоупотребляют таким творчеством, но картины, написанные четверолапыми художниками, пользуются популярностью, пишет mail.ru.

Картины покупают через интернет люди со всего мира. Деньги от продаж идут на содержание животных в приюте, а сами «художники» благодаря такой рекламе быстрее находят дом.

Ранее сообщалось, что британское королевское общество по защите животных от жестокого обращения предупредило жителей страны об опасности перевода кошек на вегетарианское или веганское питание. Причиной беспокойства стало появление в местных магазинах корма без животного белка.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость