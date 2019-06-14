Появилось видео, в котором котята из приюта рисуют картины

Основательница американского приюта для кошек Эшли Дэй придумала необычный способ привлечь внимание к проблеме бездомных животных — она предложила своим подопечным котятам заняться творчеством.

Сотрудники приюта клали на пол холсты, а рядом разливали безопасную цветную краску на водной основе. Бегая за мячиками и мышками, котята наступали в краску и на холст, тем самым создавая картины из отпечатков своих лап.

Краска безопасна для животных. Но сотрудники внимательно следили, чтобы котята не слизывали ее и через несколько минут после рисования малышей тщательно купали.

Сотрудники приюта говорят, что не злоупотребляют таким творчеством, но картины, написанные четверолапыми художниками, пользуются популярностью, пишет mail.ru.

Картины покупают через интернет люди со всего мира. Деньги от продаж идут на содержание животных в приюте, а сами «художники» благодаря такой рекламе быстрее находят дом.

Ранее сообщалось, что британское королевское общество по защите животных от жестокого обращения предупредило жителей страны об опасности перевода кошек на вегетарианское или веганское питание. Причиной беспокойства стало появление в местных магазинах корма без животного белка.