Появилось видео, как алтайская полиция через громкоговоритель грозно призывает изолироваться

В видеохостинге Youtube появилось видео поездки алтайских полицейских по Славгороду. Через громкоговоритель они убеждают славгородцев остаться дома и говорят, что для населения старше 65 лет введён общий режим изоляции.

Полицейские едут служебном автомобиле и грозно призывают сограждан через усилитель звука соблюдать социальную дистанцию в два метра. Сообщают, что посещение скверов, парков, площадей, салонов красоты, кафе и других мест представляет угрозу их здоровью.

«Режим самоизоляции должны соблюдать все. Сегодня это обязанность каждого. Для населения старше 65 лет или имеющих хронические заболевания введен общий режим изоляции», — категорично заявляет громкоговоритель.

Очевидно, изоляцию общего режима соблюдают не все славгородцы — на видео можно заметить людей, вышедших на улицу. И сотрудники полиции призывают сообщать обо всех нарушителях в правоохранительные органы.

На записи также можно увидеть, что сотрудники полиции внутри машины находятся без масок. Знакомый altapress.ru, хорошо знающий этот город, подтвердил, что дело происходит в Славгороде. Комментарии под видео отключены.

Сотрудники полиции контролируют соблюдение указа губернатора. ГУ МВД по АК.

В то же время в ГУ МВД сообщили 4 апреля, что плотность нарядов ГИБДД и ППС на улицах городов и районов края увеличена в полтора раза. Сотрудники несут службу с использованием средств защиты: перчаток и масок. В вечернее время автопатрули работают с включенными проблесковыми маячками.

Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу.

Если патрульный наряд останавливает на улице граждан или автомобили, выясняется цель выхода или выезда. Кроме того, сотрудники полиции, связавшись с дежурной частью, должны проверить, не находится ли тот или иной гражданин на самоизоляции по соответствующему предписанию. Если предписание нарушено, граждане привлекаются к административной ответственности.