Появилось видео, как сотни рыб взлетели в воздух после мощного удара током

Это были вполне намеренные действия офицеров Службы рыбных ресурсов и дикой природы США. Они использовали электрофишинг, чтобы подсчитать количество карпов, поймать их и перевезти в другой водоем.

Дело в том, что после такой «электрошоковой процедуры» рыба перестает нереститься. Что, собственно, и нужно было службе рыбных ресурсов. Азиатский карп быстро размножается в американских водоемах и вытесняет другие виды животных, пишет mail.ru. Местные службы борются с нашествием, переселяя «пришельцев» в специально выделенные места.