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Жизнь

Появилось видео, как сотни рыб взлетели в воздух после мощного удара током

Несколько сотен азиатских карпов выпрыгнули одновременно из воды из-за удара электрическим током возле плотины Баркли в Кентукки.

Рыбалка.
Рыбалка.
СС0

Это были вполне намеренные действия офицеров Службы рыбных ресурсов и дикой природы США. Они использовали электрофишинг, чтобы подсчитать количество карпов, поймать их и перевезти в другой водоем.

Дело в том, что после такой «электрошоковой процедуры» рыба перестает нереститься. Что, собственно, и нужно было службе рыбных ресурсов. Азиатский карп быстро размножается в американских водоемах и вытесняет другие виды животных, пишет mail.ru. Местные службы борются с нашествием, переселяя «пришельцев» в специально выделенные места.

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