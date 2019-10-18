Появилось видео пусков крылатых ракет на масштабных учениях «Гром-2019»

Во время учений военные провели пуски крылатых и баллистических ракет под руководством Владимира Путина. Президент России руководил пуском межконтинентальной ракеты, которая была выпущена из Архангельской области в сторону Камчатки.
На опубликованных Минобороны кадрах с нескольких ракурсов виден момент пуска крылатой ракеты комплексом «Искандер». Ракеты «Искандер» запускали с полигонов Южного и Восточного военных округов.
А на другом видео показана подготовка и пуск высокоточных крылатых ракет «Калибр». Из сообщения Минобороны следует, что их запустили с кораблей Северного флота и Каспийской флотилии в Баренцевом и Каспийском морях, ракеты успешно поразили цели.
В рамках стратегических учений «Гром-2019» также были запущены ракеты с подлодок, кораблей, комплексов «Ярс» и дальних бомбардировщиков. В оборонном ведомстве отметили, что все баллистические и крылатые ракеты достигли своих целей.