Появилось видео пусков крылатых ракет на масштабных учениях «Гром-2019»

Скриншот с видео на канале "Минобороны России" в youtube.com

Во время учений военные провели пуски крылатых и баллистических ракет под руководством Владимира Путина. Президент России руководил пуском межконтинентальной ракеты, которая была выпущена из Архангельской области в сторону Камчатки.

На опубликованных Минобороны кадрах с нескольких ракурсов виден момент пуска крылатой ракеты комплексом «Искандер». Ракеты «Искандер» запускали с полигонов Южного и Восточного военных округов.

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А на другом видео показана подготовка и пуск высокоточных крылатых ракет «Калибр». Из сообщения Минобороны следуетчто их запустили с кораблей Северного флота и Каспийской флотилии в Баренцевом и Каспийском моряхракеты успешно поразили цели.

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В рамках стратегических учений «Гром-2019» также были запущены ракеты с подлодоккораблейкомплексов «Ярс» и дальних бомбардировщиков. В оборонном ведомстве отметиличто все баллистические и крылатые ракеты достигли своих целей.