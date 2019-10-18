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Жизнь

Появилось видео пусков крылатых ракет на масштабных учениях «Гром-2019»

На YouTube-канале Минобороны России опубликовали видео пусков крылатых ракет на учениях стратегических ядерных сил «Гром-2019», пишет РБК.

Пуск крылатых ракет ОТРК «Искандер» в рамках СКШУ «Гром-2019».
Пуск крылатых ракет ОТРК «Искандер» в рамках СКШУ «Гром-2019».
Скриншот с видео на канале "Минобороны России" в youtube.com

Во время учений военные провели пуски крылатых и баллистических ракет под руководством Владимира Путина. Президент России руководил пуском межконтинентальной ракеты, которая была выпущена из Архангельской области в сторону Камчатки.

На опубликованных Минобороны кадрах с нескольких ракурсов виден момент пуска крылатой ракеты комплексом «Искандер». Ракеты «Искандер» запускали с полигонов Южного и Восточного военных округов.



А на другом видео показана подготовка и пуск высокоточных крылатых ракет «Калибр». Из сообщения Минобороны следует, что их запустили с кораблей Северного флота и Каспийской флотилии в Баренцевом и Каспийском морях, ракеты успешно поразили цели.



В рамках стратегических учений «Гром-2019» также были запущены ракеты с подлодок, кораблей, комплексов «Ярс» и дальних бомбардировщиков. В оборонном ведомстве отметили, что все баллистические и крылатые ракеты достигли своих целей.
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