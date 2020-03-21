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Жизнь

Появилось видео с места пропажи рыбаков в Алтайском крае

Продолжаются поиски двух барнаульцев, которые в конце февраля пропали в районе протоки Старая Обь, пишут «Каменские известия».

Обь в Камне-на-Оби.
Обь в Камне-на-Оби.
izvestiy-kamen.ru

Во время следственной проверки на месте пропажи мужчин проводили замеры глубины реки. Отметим, что в окрестностях протоки Старая Обь вода не замерзает.

Поисковая операция продолжается, в ней задействованы краевые и федеральные подразделения МЧС России. Работу осложняет сильное течение.

Что было известно ранее

Напомним, барнаульцы 50 и 60 лет пропали с 22 на 23 февраля в районе протоки старая Обь у деревни Духовая. Спасатели полагают, что рыбаки передвигались на снегоходе в темное время суток и не заметили полынью на одной из проток Оби.

После исчезновения на льду водоема обнаружили следы снегохода, ведущие прямо в майну.

В воде плавали сапог и перчатка. Больше никаких следов нет.

Пропавших уже искали водолазы, которые обследовали дно с эхолотом. Однако за все это время каких-либо следов рыбаков найдено не было.

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