Появилось впечатляющее видео, как мощная техника пробивает дороги на Алтае

В соцсетях появились сразу две видеозаписи того, как дорожная техника расчищает занесенные снегом дороги в Алтайском крае. Обе они впечатляют. Одна показывает, в каких жестких погодных условиях работают дорожники. Другая — какие трудности преодолевают автовладельцы нынешней зимой.

Первая запись опубликована Минтрансом в официальном аккаунте ведомства. «В подобных условиях дорожники круглосуточно трудятся в Юго-Западной части Алтайского края, чтобы обеспечить жителей и гостей региона проездом», — объясняет его представитель.

Вторую видеозапись публикует «Инцидент Барнаул». На дороге Усть-Калманка — Алейск впереди идущий трактор пробивал дорогу для автомобилей. В результате собралась огромная пробка. Информацией поделился участник сообщества, сообщается в аккаунте в Instagram.

Один из участников сообщества «Инцидент Барнаул» в соцсети ВКонтакте констатировал: «После того как прошла техника заметает все маментально, мужики работают круглые сутки».