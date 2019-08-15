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Жизнь

Появился портал для прогноза погоды в разных частях Земли к 2100 году

В сети появился интернет-портал для прогнозирования погоды в любых точках Земли в 2100 году. Здесь можно посмотреть среднюю температуру воздуха в июле и январе с помощью компьютерного моделирования, которое предполагает четыре различных сценария, пишет «Российская газета».

Жара. Мужчина.
Жара. Мужчина.
СС0

Создатели программы проанализировали данные климатических наблюдений с 1880 по 2018 годы, а также данные метеостанций для расчета средних температур в квадратах 100 на 100 километров. Методологией и расчетами занимались климатологи из Оксфорда.

Если процесс потепления не остановится и станет неконтролируемым, то к концу тысячелетия средняя температура на нашей планете поднимется на 3−5 градуса. Это приведет к глобальным экологическим катастрофам.

На портале можно выбрать страну и название города, программа покажет различные варианты событий. К примеру, в Москве в июле 2100 года температура составит +24,6 градуса, что выше нормы на 5,9, в Калининграде будет +23,5, что выше на 6.

При этом в Сибири, согласно данным климатической летописи, в последние десять лет, наоборот, наблюдается похолодание. Поэтому на интерактивном глобусе регион показан голубым цветом.

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