Пойдет ли в Алтайском крае дождь 18−19 сентября, рассказали в Гидрометцентре

Погода в Алтайском крае 18−19 сентября
Днем 18 сентября в Алтайском крае ожидается температура +16…+21 градусов. Осадков не прогнозируют.
Ветер будет северо-восточный, скоростью 3−8 (местами до 13) м/с.
Ночью 19 сентября в регионе возможны +1…+4 (местами до -4) градусов, а днем +18…+23 градусов. Без осадков.
Погода в Барнауле 18−19 сентября
В Барнауле днем 18 сентября градусник покажет +18…+20 градусов. Осадков также не предвидится. Ветер скоростью 3−8 м/с дует с северо-востока.
Ночью 19 сентября в краевой столице вероятны +1…+3 градусов, а днем +19…+21 градусов.
В общем, дождя не будет. Можно гулять.
Напомним, в Алтайском крае по 19 сентября сохраняется штормовое предупреждение: местами остается высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность.