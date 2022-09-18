Пойдет ли в Алтайском крае дождь 18−19 сентября, рассказали в Гидрометцентре

О погоде в Алтайском крае на 18−19 сентября сообщили в региональном Гидрометцентре. Стало известно, будет ли дождь.

Погода в Алтайском крае 18−19 сентября

Днем 18 сентября в Алтайском крае ожидается температура +16…+21 градусов. Осадков не прогнозируют.

Ветер будет северо-восточный, скоростью 3−8 (местами до 13) м/с.

Ночью 19 сентября в регионе возможны +1…+4 (местами до -4) градусов, а днем +18…+23 градусов. Без осадков.

Осень. Теплая погода. Листья. CC0

Погода в Барнауле 18−19 сентября

В Барнауле днем 18 сентября градусник покажет +18…+20 градусов. Осадков также не предвидится. Ветер скоростью 3−8 м/с дует с северо-востока.

Ночью 19 сентября в краевой столице вероятны +1…+3 градусов, а днем +19…+21 градусов.

В общем, дождя не будет. Можно гулять.