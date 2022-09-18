18 сентября
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Жизнь

Пойдет ли в Алтайском крае дождь 18−19 сентября, рассказали в Гидрометцентре

О погоде в Алтайском крае на 18−19 сентября сообщили в региональном Гидрометцентре. Стало известно, будет ли дождь.

Погода, тепло, природа.
Погода, тепло, природа.
СС0

Погода в Алтайском крае 18−19 сентября

Днем 18 сентября в Алтайском крае ожидается температура +16…+21 градусов. Осадков не прогнозируют.
Ветер будет северо-восточный, скоростью 3−8 (местами до 13) м/с.

Ночью 19 сентября в регионе возможны +1…+4 (местами до -4) градусов, а днем +18…+23 градусов. Без осадков.

Осень. Теплая погода. Листья.
Осень. Теплая погода. Листья.
CC0

Погода в Барнауле 18−19 сентября

В Барнауле днем 18 сентября градусник покажет +18…+20 градусов. Осадков также не предвидится. Ветер скоростью 3−8 м/с дует с северо-востока.

Ночью 19 сентября в краевой столице вероятны +1…+3 градусов, а днем +19…+21 градусов.

В общем, дождя не будет. Можно гулять.

Напомним, в Алтайском крае по 19 сентября сохраняется штормовое предупреждение: местами остается высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность.

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