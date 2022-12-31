31 декабря
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Жизнь

Позаботьтесь об этом в Модестов день: приметы и традиции 31 декабря

31 декабря отмечают не только наступающий Новый год, но и Модестов день по народно-православному календарю. Православная церковь почитает память святителя Модеста Иерусалимского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях в этот день.

Фонарь в снегу. Зима.
Фонарь в снегу. Зима.
СС0

Традиции Модестова дня

Люди верили, что в этот день на волю выходит вся нечисть, чтобы хорошенько повеселиться. Люди также гадали, чтобы предсказать свою судьбу — считалось, что 31 декабря гадание особенно правдиво.

Святого Модеста считали покровителем домашнего скота. Крестьяне обращались к нему с молитвами и просили помочь животным легче перенести зиму.

Еще верили, что устами ребенка в этот день говорит Ангел. Поэтому к детским просьбам чутко прислушивались.

Нечисть.
Нечисть.
unsplash.com.

Что нельзя делать 31 декабря?

  • Не стоит оставлять ножи на столе без присмотра — ими может начать играть нечисть.
  • Не рекомендуется оставлять открытой посуду с водой или молоком — туда могут забраться злые духи.
  • Нельзя носить старую одежду — а то весь следующий год будете исправлять ошибки.
  • После 18:00 не рекомендуется выносить из дома мусор — а то вместе с ним выбросите удачу из дома.
  • Нельзя в этот день трудиться — иначе весь год пройдет в бесконечных и бесполезных трудах.
Иней. Птицы мерзнут зимой.
Иней. Птицы мерзнут зимой.
СС0

Приметы Модестова дня

  • Чем сильнее морозы 31 декабря, тем сильнее 1 января будет снегопад;
  • В новогоднюю ночь ударил мороз — к веселым святкам;
  • Ворон каркает разными голосами — жди непогоды;
  • Снег под ногами не скрипит — значит, грядет оттепель.

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