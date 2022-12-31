Позаботьтесь об этом в Модестов день: приметы и традиции 31 декабря

Традиции Модестова дня
Люди верили, что в этот день на волю выходит вся нечисть, чтобы хорошенько повеселиться. Люди также гадали, чтобы предсказать свою судьбу — считалось, что 31 декабря гадание особенно правдиво.
Святого Модеста считали покровителем домашнего скота. Крестьяне обращались к нему с молитвами и просили помочь животным легче перенести зиму.
Еще верили, что устами ребенка в этот день говорит Ангел. Поэтому к детским просьбам чутко прислушивались.
Что нельзя делать 31 декабря?
- Не стоит оставлять ножи на столе без присмотра — ими может начать играть нечисть.
- Не рекомендуется оставлять открытой посуду с водой или молоком — туда могут забраться злые духи.
- Нельзя носить старую одежду — а то весь следующий год будете исправлять ошибки.
- После 18:00 не рекомендуется выносить из дома мусор — а то вместе с ним выбросите удачу из дома.
- Нельзя в этот день трудиться — иначе весь год пройдет в бесконечных и бесполезных трудах.
Приметы Модестова дня
- Чем сильнее морозы 31 декабря, тем сильнее 1 января будет снегопад;
- В новогоднюю ночь ударил мороз — к веселым святкам;
- Ворон каркает разными голосами — жди непогоды;
- Снег под ногами не скрипит — значит, грядет оттепель.
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