Позаботьтесь об этом в Модестов день: приметы и традиции 31 декабря

31 декабря отмечают не только наступающий Новый год, но и Модестов день по народно-православному календарю. Православная церковь почитает память святителя Модеста Иерусалимского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях в этот день.

Традиции Модестова дня

Люди верили, что в этот день на волю выходит вся нечисть, чтобы хорошенько повеселиться. Люди также гадали, чтобы предсказать свою судьбу — считалось, что 31 декабря гадание особенно правдиво.

Святого Модеста считали покровителем домашнего скота. Крестьяне обращались к нему с молитвами и просили помочь животным легче перенести зиму.

Еще верили, что устами ребенка в этот день говорит Ангел. Поэтому к детским просьбам чутко прислушивались.

Нечисть. unsplash.com.

Что нельзя делать 31 декабря?

Не стоит оставлять ножи на столе без присмотра — ими может начать играть нечисть.

Не рекомендуется оставлять открытой посуду с водой или молоком — туда могут забраться злые духи.

Нельзя носить старую одежду — а то весь следующий год будете исправлять ошибки.

После 18:00 не рекомендуется выносить из дома мусор — а то вместе с ним выбросите удачу из дома.

Нельзя в этот день трудиться — иначе весь год пройдет в бесконечных и бесполезных трудах.

Иней. Птицы мерзнут зимой. СС0

Приметы Модестова дня