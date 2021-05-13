Сельчане в Алтайском крае просят вытащить их из позапрошлого века

Сельчане написали коллективное обращение к депутату Госдумы, лидеру алтайских справедливороссов Александру Терентьеву, передает пресс-служба реготделения.

В поселке проживают 213 человек. Ближайшая поликлиника, почта и другие инстанции находятся на станции Озерки в четырех километрах. В самом же поселке непроезжие из-за огромных луж дороги, весной из-за разлива вешних вод до школы дети добираются на электричке.

Нет уличного освещения, потому что у сельсовета отсутствуют деньги на его оплату.

«Люди на электричках ездят на работу, а до станции и обратно им приходится идти четыре километра по темноте», — говорится в обращении сельчан.

В окрестностях огромное количество свалок, нет газа, хотя магистральный газопровод проходит в трех километрах от поселка, летом жители пользуются питьевой водой для полива огородов от проведенного рядом с садоводством водопровода, а зимой вынуждены брать воду из колодцев или речки.

Александра Терентьева просят посодействовать в решении проблем поселка. Депутат отметил, что подобные обращения от людей стали довольно часто поступать в общественную приемную.

Он направит депутатский запрос главе Тальменского района, чтобы понять в курсе ли районная власть, как живут люди в поселках.