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Жизнь

Сельчане в Алтайском крае просят вытащить их из позапрошлого века

Жители поселка Литвиновка Тальменского района Алтайского края живут без ФАПа, аптеки, почты, Сбербанка, магазинов, дорог и нормальной питьевой воды.

Колодец. Туман
Колодец. Туман
СС0

Сельчане написали коллективное обращение к депутату Госдумы, лидеру алтайских справедливороссов Александру Терентьеву, передает пресс-служба реготделения.

В поселке проживают 213 человек. Ближайшая поликлиника, почта и другие инстанции находятся на станции Озерки в четырех километрах. В самом же поселке непроезжие из-за огромных луж дороги, весной из-за разлива вешних вод до школы дети добираются на электричке.

Нет уличного освещения, потому что у сельсовета отсутствуют деньги на его оплату.

«Люди на электричках ездят на работу, а до станции и обратно им приходится идти четыре километра по темноте», — говорится в обращении сельчан.

В окрестностях огромное количество свалок, нет газа, хотя магистральный газопровод проходит в трех километрах от поселка, летом жители пользуются питьевой водой для полива огородов от проведенного рядом с садоводством водопровода, а зимой вынуждены брать воду из колодцев или речки.

Александра Терентьева просят посодействовать в решении проблем поселка. Депутат отметил, что подобные обращения от людей стали довольно часто поступать в общественную приемную.

Он направит депутатский запрос главе Тальменского района, чтобы понять в курсе ли районная власть, как живут люди в поселках.

«Представленная депутату органами местной власти информация ляжет в основу для проверок правоохранительными органами и для депутатских обращений в правительство края и иных мер», — уверены в партии.

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