Поздравили город, порадовали себя: горожане с размахом отметили 290-летие Барнаула

Особому юбилею — особые подарки! 19 сентября в Барнауле у театра драмы прошла праздничная программа, посвященная Дню города. Барнаульцы поучаствовали в веселых конкурсах и получили ценные призы.

Партнерами праздничной площадки выступили мобильный оператор «МТС», группа компаний «Алгоритм» и «Совкомбанк».

В конкурсе от группы компаний «Алгоритм» дети исполнили зажигательные танцы, порисовали, пообщались с добрым Апельсиновым Мишкой и сфотографировались с ним на память в яркой фотозоне. Группа компаний «Алгоритм» — это комфортные квартиры, современные проекты и надежное будущее!

Проверили свои силы на праздничной площадке и взрослые, которые поучаствовали в викторине от «Совкомбанка» и ответили на самые сложные вопросы. Также они смогли оформить карту бесплатной рассрочки «Халва», которой пользуются уже 3 млн. россиян. Что неудивительно — ведь с ее помощью можнo покупать товары в рассрочку, зарабатывать кэшбэк и получать проценты на остаток. Оформив «Халву», барнаульцы стали участниками розыгрыша бытовой техники.

Горожане с размахом отметили 290-летие Барнаула. Дмитрий Лямзин.

Мобильный оператор «МТС» предложил детям нарисовать свое любимое место отдыха и рассказать, за что они любят Барнаул. Взрослые смогли ознакомиться с самыми выгодными тарифами оператора и бесплатно оформить сим-карту.

Горожане с размахом отметили 290-летие Барнаула. Дмитрий Лямзин.

С площадки барнаульцы ушли не только с хорошим настроением, но и с памятными и ценными подарками!

Генеральный партнер

Партнер

Партнер