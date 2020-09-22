Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 сентября 14°C
Жизнь
1534

Поздравили город, порадовали себя: горожане с размахом отметили 290-летие Барнаула

Особому юбилею — особые подарки! 19 сентября в Барнауле у театра драмы прошла праздничная программа, посвященная Дню города. Барнаульцы поучаствовали в веселых конкурсах и получили ценные призы.

Горожане с размахом отметили 290-летие Барнаула.
Горожане с размахом отметили 290-летие Барнаула.
Дмитрий Лямзин.

Партнерами праздничной площадки выступили мобильный оператор «МТС», группа компаний «Алгоритм» и «Совкомбанк».

В конкурсе от группы компаний «Алгоритм» дети исполнили зажигательные танцы, порисовали, пообщались с добрым Апельсиновым Мишкой и сфотографировались с ним на память в яркой фотозоне. Группа компаний «Алгоритм» — это комфортные квартиры, современные проекты и надежное будущее!

Проверили свои силы на праздничной площадке и взрослые, которые поучаствовали в викторине от «Совкомбанка» и ответили на самые сложные вопросы. Также они смогли оформить карту бесплатной рассрочки «Халва», которой пользуются уже 3 млн. россиян. Что неудивительно — ведь с ее помощью можнo покупать товары в рассрочку, зарабатывать кэшбэк и получать проценты на остаток. Оформив «Халву», барнаульцы стали участниками розыгрыша бытовой техники.

Горожане с размахом отметили 290-летие Барнаула.
Горожане с размахом отметили 290-летие Барнаула.
Дмитрий Лямзин.

Мобильный оператор «МТС» предложил детям нарисовать свое любимое место отдыха и рассказать, за что они любят Барнаул. Взрослые смогли ознакомиться с самыми выгодными тарифами оператора и бесплатно оформить сим-карту.

Горожане с размахом отметили 290-летие Барнаула.
Горожане с размахом отметили 290-летие Барнаула.
Дмитрий Лямзин.

С площадки барнаульцы ушли не только с хорошим настроением, но и с памятными и ценными подарками!

Генеральный партнер
Генеральный партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Организатор

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость