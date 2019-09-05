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Жизнь
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Поздравляем победителя и дарим путевку в диснейленд!

Поездка в Диснейленд в качестве бонуса к покупке квартиры. Инвестиционно-строительная компания «СОЮЗ» провела конкурс среди барнаульцев, главный приз в котором — уик-энд в Париже. Подробности в следующем сюжете.

Итоги конкурса от ИСК «СОЮЗ».
Итоги конкурса от ИСК «СОЮЗ».
Дмитрий Лямзин. Архив ООО "СЗ "ИСК"Союз".

Ольга Отхман честно признается, что в победу в конкурсе не верила. Даже на сайт, чтобы узнать результаты, не заходила. А потом ей позвонили из офиса строительной компании и сообщили, что ее и детей ждет поездка в настоящую сказку. И что удивительно, младшая дочь уже давно мечтала побывать в Диснейленде.

Ольга Отхман,
победительница конкурса от ИСК «СОЮЗ»:

Я очень счастлива, что выиграла. Думаю, что дети тоже будут очень счастливы. Никто из знакомых в Диснейленде не был, так что мы будем первыми.

Чтобы победить в одном из самых масштабных конкурсов компании, нужно было выполнить всего пару шагов: приехать в офис продаж и выбрать квартиру в одном из двух жилых комплексов — или во «Временах года», молодом и перспективном микрорайоне в районе улицы Сергея Ускова, или в ЖК «Адмирал» — месте, которое застройщик называет идеальным вариантом в соотношении «цена — качество». Победителя выбирали случайно. И как-то так совпало, что «СОЮЗу» удалось не просто обрадовать своих клиентов уик-эндом в Европе, но и исполнить мечту ребенка.

  • Новости компаний

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