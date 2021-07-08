Самое важное в жизни — семья,

Там, где с любовью ждут нас всегда.

Где верность, забота и понимание,

Где ласка, поддержка, опора, внимание.

Там где комфорт, теплота и родные,

И это не просто слова всё пустые.

Любите друг друга, всегда берегите,

И верность семье своей Вы храните.

И счастье Ваш дом не покинет тогда,

Ведь самое важное в жизни —семья!

Слова «семья, любовь и верность"

Огромный смысл в себе несут.

Там, где семья, — всегда есть нежность,

Там, где любовь, — всегда нас ждут,

А там, где верность, — доверяют

Без лишних и ненужных фраз.

Пусть эти чувства процветают

И счастьем окружают нас!