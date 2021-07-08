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Жизнь

День семьи, любви и верности — 2021. Теплые поздравления в стихах, прозе и смс

8 июля отмечается день семьи, любви и верности. Altapress.ru собрал самые трогательные поздравления в стихах, прозе и смс.

Счастье. Пара. Велосипед.
Счастье. Пара. Велосипед.
CC0

Поздравления с днем семьи, любви и верности в стихах

Самое важное в жизни — семья,
Там, где с любовью ждут нас всегда.
Где верность, забота и понимание,
Где ласка, поддержка, опора, внимание.
Там где комфорт, теплота и родные,
И это не просто слова всё пустые.
Любите друг друга, всегда берегите,
И верность семье своей Вы храните.
И счастье Ваш дом не покинет тогда,
Ведь самое важное в жизни —семья!

Слова «семья, любовь и верность"
Огромный смысл в себе несут.
Там, где семья, — всегда есть нежность,
Там, где любовь, — всегда нас ждут,
А там, где верность, — доверяют
Без лишних и ненужных фраз.
Пусть эти чувства процветают
И счастьем окружают нас!

Пусть семья вам дарит радость
И домашнее тепло,
Пусть царят в ней пониманье,
Уважение, добро.

И любовь и верность будут
В жизни вашей навсегда
И пусть это не изменят
Ни разлуки, ни года.

Ценностей на свете много,
Но семья главней всего.
И важней ее не будет
Ничего и никого.

Пара. Романтика. Разговор
Пара. Романтика. Разговор
ССО

Поздравления с днем семьи, любви и верности в прозе

Улыбнитесь, обнимите друг друга покрепче и помните: семья — это самое ценное, что может быть на земле! Желаю вашему дому, вашему семейному очагу большого счастья и благополучия, мира и согласия, душевной теплоты и гармонии в отношениях. Берегите свою любовь, несите ее через года и оставайтесь настоящим образцом дружной, верной и крепкой семьи!

Пускай ваша семья всегда будет прочной крепостью, стены которой смогут выдержать любые ветра, неприятности и напасти. А внутри этих стен пускай всегда царят мир, любовь и покой. Живите дружно, чтите интересы друг друга, уважайте друг друга и с трепетом относитесь к чувствам всех тех, кого вы сами любите. Желаю вам мира, добра и процветания, душевного богатства и материальной стабильности. С днем семьи, любви и верности!

Счастливого Дня семьи, любви и верности. Ведь семья — это самая большая драгоценность, и ничто в жизни не сможет заменить ее тепло. Ведь вместе гораздо легче противостоять жизненным трудностям, бороться и побеждать. И как приятно делиться своими победами с самыми близкими или отдыхать в кругу семьи от жизненных бурь. Сегодня, в День семьи, поздравляю вас и надеюсь, что в вашей семье всегда царит мир, любовь, взаимопомощь и взаимопонимание.

Любовь. Желание.
Любовь. Желание.
Pixabay.com

Поздравления с днем семьи, любви и верности в смс

Если взять
Любовь и верность,
К ним добавить
Чувство нежность,
Все умножить
На года,
То получится —
Семья!

С Днем семьи, любви и верности
Я поздравить вас хочу.
Покровители небесные
Пусть хранят вашу семью.

Пусть добром и счастьем полнится
Ваш уютный, теплый дом.
Пусть любовь и уважение
Укрепят фундамент в нем.

С Днем семьи вас, дорогие!
Счастья, радости, любви,
Будьте верными, любите
И друг друга берегите.

Счастливо в семье живите,
Верность искренне храните,
Вы друг другом наслаждайтесь,
И ни в чем вы не нуждайтесь!

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