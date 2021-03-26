«Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес». Тест: как хорошо вы знаете советские мультфильмы

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«Пластилиновую ворону» могли запретить из-за ее «идеологической безыдейности». А имя Чебурашка возникло от слова «чебурахнулась», которое писатель Эдуард Успенский услышал от знакомого. Пройдите тест altapress.ru и узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в советской мультипликации. Удачи!
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