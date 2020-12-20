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Жизнь

Пожаловавшаяся Путину санитарка рассказала, сколько зарабатывает на самом деле

В ходе пресс-конференции президента сотрудница Кольской ЦРБ пожаловалась на неполучение положенных ей выплат за работу с коронавирусными пациентами. В региональном минздраве эти слова опровергли, сообщает РИА Новости.

Госпиталь. Новоалтайск.
Госпиталь. Новоалтайск.
Дмитрий Лямзин.

Глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев заявил, что с ноября женщина получает порядка 77 тысяч рублей выплат и 116 тысяч рублей зарплаты.

Сама санитарка приводит другие цифры. По словам женщины, ее заработная плата за месяц составила 29 тысяч рублей.

«Это с учетом, что еще было совместительство. У меня есть расчетные листы», — рассказала она.

С сотрудницей больницы общался губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он сообщил, что федеральные выплаты были ей не положены — до ноября женщина не входила в разряд медперсонала. Но сейчас она уже начала получать и федеральные деньги.

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