Пожаловавшаяся Путину санитарка рассказала, сколько зарабатывает на самом деле

В ходе пресс-конференции президента сотрудница Кольской ЦРБ пожаловалась на неполучение положенных ей выплат за работу с коронавирусными пациентами. В региональном минздраве эти слова опровергли, сообщает РИА Новости.

Глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев заявил, что с ноября женщина получает порядка 77 тысяч рублей выплат и 116 тысяч рублей зарплаты.

Сама санитарка приводит другие цифры. По словам женщины, ее заработная плата за месяц составила 29 тысяч рублей.

«Это с учетом, что еще было совместительство. У меня есть расчетные листы», — рассказала она.

С сотрудницей больницы общался губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он сообщил, что федеральные выплаты были ей не положены — до ноября женщина не входила в разряд медперсонала. Но сейчас она уже начала получать и федеральные деньги.