Огненная стихия без границ. Международная группа пожарных тушила возгорания

На приграничной территории Алтайского края и Казахстана завершились масштабные международные учения, в которых, помимо российских спасателей, принимали различные подразделения сопредельного государства.

Легенда

Сложилась неблагоприятная обстановка в лесах Михайловского района, произошли возгорания отдельных участков лесничества.

Практика

Развернута масштабная группировка сил и средств на территории, где расположено четыре населенных пункта (Малиновое Озеро, Михайловское, Иркутский, Ракиты), которые попадают в зону угрозы распространения возможного пожара.

Разведка

Для осуществления разведки была выдвинута патрульная группа. По прибытию к месту возникновения пожара и после оценки обстановки, лесничий сообщил по средствам связи об обнаружении очага, его площади и возможной угрозы распространения пожара в сторону населенного пункта и лесоохраной зоны.

Информация передана в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления по Алтайскому краю.

Действия пожарных

На место возгорания прибывают силы и средства арендатора лесного участка в и добровольной пожарной команды. Они проложили минерализованную полосу, тушили кромку пожара с использованием ранцевых лесных огнетушителей, чтобы не допустить дальнейшего распространения пожара на территорию населенного пункта. В это время эвакуировали население в случае перехода пожара на населенный пункт.

Порыв ветра

Но из-за порыва ветра загорелся жилой дом у кромки леса. Нужны дополнительные силы и средства. С помощью трактора МТЗ 1221 «Форест"-грунтомёт» создана минерализованная полоса, проводится тушение лесного пожара.

В Казахстане

Сильный ветер способствует распространению пожара в сторону государственной границы, появилась угроза распространения природного пожара на территории Республики Казахстан. Организовано с пограничными службами по вопросу тушения пожаров в приграничной зоне и переходу сил и средств вне КПП.

Контроль с воздуха

Проводился воздушный мониторинг — авиацией и с помощью беспилотников.