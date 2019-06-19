Пожарные эвакуировали пациенток алтайского перинатального центра «ДАР»

По легенде учений возгорание произошло на пятом этаже из-за замыкания мобильного телефона, оставленного на зарядке. Пациентов эвакуировали в соседнюю безопасную зону. Параллельно с этим сотрудники сами начали тушение очага возгорания. После эвакуации «аварийные» помещений и пациентов проверили по спискам.
По словам специалиста по ГО и ЧС Евгения Подкопаева, главной целью учений была проверка навыков и знаний обязанностей медицинского и технического персонала перинатального центра «ДАР» при возникновении пожара.
Все сработали грамотно, заметили специалисты. Подобные тренировки проводятся регулярно, добавили в минздраве.