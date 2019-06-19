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Жизнь

Пожарные эвакуировали пациенток алтайского перинатального центра «ДАР»

В перинатальном центре «ДАР» в Барнауле потушили условный пожар в отделении патологии беременности. По учебной тревоге подняли пациенток и начали экстренную эвакуацию. Как это прошло, рассказали в краевом минздраве.

Учебная тревога в перинатальном центре "ДАР".
Учебная тревога в перинатальном центре "ДАР".
zdravalt.ru

По легенде учений возгорание произошло на пятом этаже из-за замыкания мобильного телефона, оставленного на зарядке. Пациентов эвакуировали в соседнюю безопасную зону. Параллельно с этим сотрудники сами начали тушение очага возгорания. После эвакуации «аварийные» помещений и пациентов проверили по спискам.

По словам специалиста по ГО и ЧС Евгения Подкопаева, главной целью учений была проверка навыков и знаний обязанностей медицинского и технического персонала перинатального центра «ДАР» при возникновении пожара.

Все сработали грамотно, заметили специалисты. Подобные тренировки проводятся регулярно, добавили в минздраве.

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