29 апреля
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Жизнь

Пожарные исполнили мечту барнаульского мальчика

В преддверии своего профессионального праздника пожарные 4-ой пожарно-спасательной части города Барнаула сделали приятный сюрприз пятилетнему мальчику Степе, сообщает МЧС по Алтайскому краю.

Пожарные и Степа.
Пожарные и Степа.
22.mchs.gov.ru.

Мама ребенка на странице в социальной сети рассказала о том, что в реабилитационном центре, где сын проходит лечение, он случайно встретил пожарных и недолго поговорил с ними.

«Сын получил море положительных эмоций от этой встречи. С тех пор все разговоры только о пожарных и о том, как он мечтает просто рядом постоять с пожарной машиной», — поделилась мама ребенка.

Степана с мамой и старшей сестрой пригласили в гости в пожарную часть, провели подробную экскурсию, рассказали о работе пожарных, разрешили посидеть за рулем пожарного автомобиля и даже включить сигнальные маячки. Маленький гость проявлял неподдельный интерес ко всему услышанному и увиденному в пожарной части.

Степан готовился к встрече со спасателями и приготовил им рисунок и поздравление. По окончанию экскурсии мальчик вручил свою работу начальнику пожарно-спасательной части, в которой Степану оказали радушный прием.

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