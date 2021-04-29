Пожарные исполнили мечту барнаульского мальчика

Мама ребенка на странице в социальной сети рассказала о том, что в реабилитационном центре, где сын проходит лечение, он случайно встретил пожарных и недолго поговорил с ними.

«Сын получил море положительных эмоций от этой встречи. С тех пор все разговоры только о пожарных и о том, как он мечтает просто рядом постоять с пожарной машиной», — поделилась мама ребенка.

Степана с мамой и старшей сестрой пригласили в гости в пожарную часть, провели подробную экскурсию, рассказали о работе пожарных, разрешили посидеть за рулем пожарного автомобиля и даже включить сигнальные маячки. Маленький гость проявлял неподдельный интерес ко всему услышанному и увиденному в пожарной части.

Степан готовился к встрече со спасателями и приготовил им рисунок и поздравление. По окончанию экскурсии мальчик вручил свою работу начальнику пожарно-спасательной части, в которой Степану оказали радушный прием.