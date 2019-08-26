Пожарные из Эстонии на КамАЗе с мультилифтом заехали в Барнаул

Эстонские пожарные устроили автопробег и добрались из Таллина до Иркутска на пожарном автомобиле. На обратном пути они посетили алтайских коллег, а заодно и починили свой КамАЗ, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Свой автопробег пожарные-добровольцы из Таллина начинали командой из трех человек. Они ехали на Международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований и подразделений пожарной охраны, который проходил в Иркутске в начале августа.

Когда форум закончился, команда из Эстонии и примкнувший к ним доброволец из Иркутска, двинулись обратно, останавливаясь в крупных городах.

«Тридцать городов от границы Эстонии до Иркутска и обратно предстоит нам посетить. В целях обмена опытом мы рассказываем как у нас ведется работа добровольцев. У нас добровольчество достаточно развито и выполняет огромную работу, как в тушении пожаров, так и в профилактике. Если вспомнить, то в Советском Союзе было много добровольных команд и сейчас, мы и вы, вновь к этому постепенно приходим», — поделился впечатлениями пожарный-доброволец из Эстонии Мати Лейватегия.

Пожарные посетили музей «боевой и трудовой славы», посмотрели на достопримечательности Барнаула и получили в подарок книги, выпущенные алтайским главным управлением МЧС.

После длинной дороги, пожарный автомобиль с мультилифтом на базе шасси КамАЗ получил легкие неисправности. После техосмотра машины ей сделали небольшой ремонт и подготовили к дальнейшему пути.