Пожарные вынесли из горящей квартиры 100-килограммовую свинью Милку в российском городе

Из горящей квартиры вынесли огромную свинью под 100 кг в Архангельске. Она сильно надышалась дымом, и пожарным пришлось откачивать увесистую жительницу. Об этом сообщает 29.RU.

По информации издания, пожар начался в двухкомнатной квартире на первом этаже многоквартирного дома. Там со свиньей Милкой поселилась пенсионерка Лилиана Ананьевна.

Жильцы многоэтажки не пострадали, однако Милка надышалась дымом. Пожарным пришлось выносить ее на лестничную клетку и откачивать.

Оказалось, что не все жильцы подозревали о таком необычном соседстве. Очевидцы говорят, что не видели свинью ни в доме, ни во дворе на прогулке.

Журналисты узнали, что хозяйка поросенка, Лилиана Ананьевна живет одна, на пенсию. Раньше она занималась предпринимательской деятельностью, но сегодня ее ИП ликвидировано.

Женщина рассказала журналистам, как у нее появился такой питомец. Поросенка ей подарила еще крошкой ее дочь в 2016 году. А в 2017 она погибла в Москве. "Ушла из дома и не вернулась", рассказывает женщина.

В память о дочери Лилиане Ананьевной осталась Милка. Она уже давно переросла собственную хозяйку, но женщина все равно ее очень любит и спокойно уживается с ней в квартире.