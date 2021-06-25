Пожилая бийчанка потеряла накопления, надеясь получить привилегии от банка

В Алтайском крае полицейские устанавливают личность мошенника, похитившего деньги с банковской карты бийчанки, сообщает региональное МВД.

62-летней жительнице Бийска позвонил незнакомец и представился сотрудником банка.

«Молодой человек обрадовал женщину — за использование банковской карты ей положен кэшбэк, причем для мгновенного зачисления суммы в размере 16 000 рублей необходимо всего лишь сообщить коды из СМС», — рассказали в ведомстве.

Бийчанка так и сделала, после чего с ее счета произошло списание почти 35 тыс. рублей.

Возбудили дело по факту «мошенничества с причинением значительного ущерба». В полиции вновь призвали быть бдительными при общении с неизвестными.

Ранее altapress.ru рассказал про очень хитрую группу мошенников, которая действует в Барнауле.