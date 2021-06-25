25 июня 14°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Пожилая бийчанка потеряла накопления, надеясь получить привилегии от банка

В Алтайском крае полицейские устанавливают личность мошенника, похитившего деньги с банковской карты бийчанки, сообщает региональное МВД.

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
СС0

62-летней жительнице Бийска позвонил незнакомец и представился сотрудником банка.

«Молодой человек обрадовал женщину — за использование банковской карты ей положен кэшбэк, причем для мгновенного зачисления суммы в размере 16 000 рублей необходимо всего лишь сообщить коды из СМС», — рассказали в ведомстве.

Бийчанка так и сделала, после чего с ее счета произошло списание почти 35 тыс. рублей.

Возбудили дело по факту «мошенничества с причинением значительного ущерба». В полиции вновь призвали быть бдительными при общении с неизвестными.

Ранее altapress.ru рассказал про очень хитрую группу мошенников, которая действует в Барнауле.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость